La Capital | Ovación | Libertadores

Cómo está el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con el sueño de Racing latente

Tras la derrota de Estudiantes frente a Flamengo, se definieron los cruces que otorgarán los dos boletos para la gran final en Lima

26 de septiembre 2025 · 11:24hs
Racing eliminó a Vélez y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

/ AP

Racing eliminó a Vélez y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Las semifinales de la Copa Libertadores ya tienen definidos sus cruces luego de la eliminación de Estudiantes frente a Flamengo. El Pincha cayó por penales como local y cerró la ronda de cuartos, de la cual Racing fue el único argentino en superarla y seguir su camino hacia la final del próximo 29 de noviembre en Lima, Perú.

La derrota del conjunto platense en el estadio UNO tuvo como protagonista a Agustín Rossi, exarquero de Boca, que tapó dos penales y le dio la clasificación al Fla. Previamente, River fue eliminado por Palmeiras tras caer tanto en la ida en el Monumental como en la vuelta en San Pablo.

Por otro lado, la Academia fue el único equipo argentino en alcanzar las semifinales, después de vencer a Vélez tanto en Liniers como en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas sueña con la “gloria eterna” y conseguir su segunda Libertadores, la cual no gana desde 1967.

Estudiantes - Flamengo

Los semifinalistas de la Copa Libertadores 2025

En las semifinales, Racing se enfrentará nada más ni nada menos que a Flamengo, el equipo con mayor presupuesto del continente y que cuenta con varios jugadores de renombre internacional, como el español Saúl, Jorginho, Pedro y Giorgian de Arrascaeta, entre otros.

La Academia y el Fla definirán al primer clasificado para la gran final que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, el mismo en el que el conjunto carioca se coronó campeón frente a River en 2019.

>> Leer más: Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

La otra llave tendrá a Palmeiras y Liga de Quito, que se verán las caras por el otro boleto a Perú. Los brasileños fueron contundentes y dejaron atrás al Millonario con dos triunfos, mientras que los ecuatorianos también lograron dos victorias frente a Sao Paulo.

El calendario oficial de la Conmebol marca que los dos partidos de ida de las semifinales se disputarán entre el 21 y 22 de octubre, todavía por definir en qué fecha irá cada uno. Luego, la vuelta se disputará una semana más tarde, entre el 29 y 30 de octubre.

El cuadro de la Copa Libertadores

Semifinales Copa Libertadores 2025

Noticias relacionadas
Rosario Central visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

El 10 de Argentino. El neuquino Diego Aguirre se refirió a los encuentros que jugarán en el Reducido. 

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Luciano Herrera se la lleva en la caída de Newell’s ante Racing en la fecha final del Apertura. 

Newell's está más cerca de clasificar ahora que a la misma altura en el Apertura

Regresa al once. Mateo Yaszczuk se recuperó de la lesión y está listo para volver. El defensor se ganó un lugar en el equipo de Tablada que disputa el torneo de la Primera C. 

Primera C: "A pesar del bajón, Central Córdoba irá en busca del ascenso a la Primera B"

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"