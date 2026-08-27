Estudiantes, el rival de Newell's que llegará con más desgaste pero con una sonrisa

El Pincha venció a Barracas Central por 3 a 1 y clasificó este jueves a los cuartos de final de la Copa Argentina. El lunes lo visitará la Lepra por el Clausura

Estudiantes, rival de Newell's en el Clausura, celebra uno de los goles sobre Barracas Central por la Copa Argentina.

Estudiantes recibirá el lunes a Newell’s , con la satisfacción de acceder este jueves a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Barracas Central por 3 a 1. La Lepra enfrentará a un conjunto platense que está obligado a mejorar en el torneo Clausura. Por el momento, el Pincha se encuentra afuera de la zona de clasificación a la fase final, con 4 derrotas y 2 victorias.

El entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, puso a todos los titulares para el partido por la Copa Argentina, que ganó con los goles de Kevin Jappert (40’), en contra, Baltasar Rodríguez (51’) y Guido Carrillo (87’). El descuento fue de Norberto Briasco (83’).

El próximo rival del Pincha se define con el partido que juegan este jueves Instituto y Platense.

Los mismos futbolistas del equipo platense que fueron titulares en la Copa Argentina tienen la chance de jugar desde el inicio contra el conjunto de Frank Kudelka , a diferencia de lo sucedido en la fecha anterior, cuando el Cacique Medina puso un equipo alternativo y perdió contra Sarmiento en Junín por 2 a 0.

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El motivo de cuidar a los principales jugadores en ese encuentro obedeció a que Estudiantes había jugado días antes por la Copa Libertadores, competencia en la que avanzó a los cuartos de final y jugará frente a Corinthians.

Pero el enfrentamiento contra los brasileños recién está programado para el 9 de septiembre. La principal preocupación pasa ahora por mejorar la 13ª posición que tiene en la zona A.

Para eso necesita de una victoria sobre Newell’s, que acumula tres caídas en condición de visitante.

En su estadio logró victorias sobre Gimnasia (4-0) y Defensa y Justicia (3-0), mientras que perdió con Independiente (0-2). De visitante, el Pincha perdió los tres encuentros.