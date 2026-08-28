La Capital | Ovación | Newell's

Newell's quiere aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Newell's no vence a Estudiantes desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

28 de agosto 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante Estudiantes.

Newell’s pretende seguir avanzando con determinación y pasos firmes. Quiere extender su decisión y su halo positivo en este inicio del torneo que lo encuentra en fase de crecimiento, ganando confianza en sí mismo para seguir sepultando rachas negativas en el camino y tratar de ir por más, apuntando a estar en lote de los de arriba para alejarse al mismo tiempo de los de abajo.

En ese proceso de autodescubrimiento está el equipo leproso, tratando de convertir cada virtud en fortaleza, y a la vez disimular sus debilidades con astucia e inteligencia.

Leer más: Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Newell's llenó su tanque

Así, fue que pudo hilvanar dos triunfos seguidos de local, el último ante Banfield con quien acarreaba estadísticas en rojo, y pudo llenar su tanque de motivación y de combustible de la mejor manera, con dos victorias ante rivales que debía dejar atrás, y empezar a verlos cada vez más de lejos en su espejo retrovisor. Empezando a creer cada vez más en su propia cruzada, en su casa y ante su gente.

Así, luego de quebrar números negros frente al Taladro, la Lepra quiere animarse a ir por más ante Estudiantes, un adversario más duro, exigente de otro calibre, y frente a una racha aún más complicada.

Es que Newell’s acumula 7 encuentros sin poder vencer al Pincha, una serie que incluye 5 caídas (2 en condición de visitante), y 2 igualdades.

Leer más: Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Un rival mucho más duro

En relación a las rachas negativas, con Estudiantes, el próximo rival del equipo rojinegro en el torneo Clausura, expone números que lo muestran como un obstáculo muy dificultoso.

Es que Newell’s no puede superar al equipo platense desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas, tres de ellas en el Coloso. Y entre ellas recibió una dolorosa goleada por 4 a 1, en 2024.

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante el Pincha.

Vale puntualizar, que ante la cantidad de frentes abiertos que tiene Estudiantes, la visita podría llegar con una leve ventaja, ya que el equipo del Cacique Medina jugó este jueves ante Barracas por la Copa Argentina.

Habrá que ver si el entrenador uruguayo pone a los titulares, cosa que está en duda, pero evidentemente el equipo llegará al partido con mayor desgaste que los rojinegros.

Leer más: Newell's aún no sabe con qué rival se cruzará antes del clásico con Central

Viene tumbando rachas

Vale destacar, que en la reciente victoria 2 a 1 sobre Banfield, Newell’s logró además quebrar una racha muy negativa, ya que no lo vencía desde 2023. Por si fuese poco, en ese lapso el equipo del Parque había sido goleado dos veces por el Taladro.

En ese marco, la Lepra vive horas muy serenas. El equipo de Frank Kudelka viene de ganar dos partidos cruciales en el torneo Clausura, ante Deportivo Riestra y Banfield, y después de meses encara lo que viene con aire renovado.

Sus últimas dos victorias tienen mucho valor por distintas razones. Ambas fueron en el Coloso Marcelo Bielsa y frente a rivales directos en la carrera por mantenerse en la Liga Profesional. Por eso, los seis puntos cambiaron el humor, tanto en el plantel como el de los hinchas rojinegros.

Bases para animarse a más

En ese escenario, ganando certezas desde performances que invitan a establecer y sentar bases firmes para construir un futuro diferente, el conjunto de Frank Kudelka quiere seguir rompiendo rachas negras y desde ahí atreverse a trasladar sus ínfulas y determinación de la misma manera en condición de visitante, donde tendrá que vérselas en los próximas fechas con Estudiantes en La Plata y con Central en el Gigante de Arroyito.

Por eso, haberles ganado a Deportivo Riestra y Banfield en su propio terruño representa generar una plataforma de atrevimiento en la que el equipo rojinegro debe apoyarse y situarla como referencia cada vez más confiable.

Así, Newell’s debe seguir sumando dosis de confianza ante más rivales de fuste. Por eso, en el camino asoman dos pesos pesados, con rachas en contra. Ahí, se centrarán los próximos objetivos leprosos en el torneo.

Noticias relacionadas
Cocoliso González volvió a convertir un gol en la Copa Libertadores. Lleva siete en ocho partidos. En Newells hizo pocos, pero importantes.

Desde que se fue de Newell's, Cocoliso González está encendido y no para de hacer goles

La racha negativa de Newells ante el Pincha incluye un 1-4 en contra en el Coloso. 

Newell's quebró una racha negativa con Banfield y va por otra peor con Estudiantes

La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

Newells visitará a Estudiantes el lunes, a las 19, en la fecha previa al choque con Central. 

Newell's aún no sabe con qué rival se cruzará antes del clásico con Central

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Lo último

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

Lorena Vega y Jazmín Stuart llegan a cines como dos amigas ladronas

Lorena Vega y Jazmín Stuart llegan a cines como dos amigas ladronas

Newells quiere aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Newell's quiere aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Santa Fe es la segunda provincia del país en cantidad de donante de órganos. Este fin de semana se hicieron dos operativos multiorgánicos

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional
Política

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada
Ovación

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad
La Ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Por Patricia Martino
Agro

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley
Política

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Ovación
Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada
Ovación

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

El buen sostén que tiene Central para encarar los dos partidos que se le vienen en el Gigante

El buen sostén que tiene Central para encarar los dos partidos que se le vienen en el Gigante

El rival de Newells llegará con más desgaste pero con una sonrisa

El rival de Newell's llegará con más desgaste pero con una sonrisa

Policiales
Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

La Ciudad
Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Región

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue
Zoom

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones