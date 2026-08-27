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Newell's quebró una racha negativa contra Banfield y ahora quiere dejar atrás otra peor con Estudiantes

No derrotaba al Taladro desde 2023. Al Pincha, con el que jugará el lunes en La Plata, lleva más tiempo sin poder ganarle.

27 de agosto 2026 · 16:01hs
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La racha negativa de Newells ante el Pincha incluye un 1-4 en contra en el Coloso. 

La racha negativa de Newell's ante el Pincha incluye un 1-4 en contra en el Coloso. 

Newell's vive las horas más tranquilas en mucho tiempo. El equipo de Frank Kudelka viene de ganar dos partidos cruciales en el torneo Clausura, ante Deportivo Riestra y Banfield, y después de meses encara lo que viene con aire renovado.

Sus últimas dos victorias tienen mucho valor por distintas razones. Ambas fueron en el Coloso y frente a rivales directos en la carrera por mantenerse en la Liga Profesional. Por eso, los seis puntos cambiaron el humor, tanto en el plantel como el de los hinchas rojinegros.

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Ante Banfield, Newell's logró además quebrar una racha muy negativa, ya que no lo vencía desde 2023. Por si fuese poco, en ese lapso el equipo del Parque había sido goleado dos veces por el Taladro.

La serie negativa contra Estudiantes

Si se habla de rachas, le pasa algo parecido frente a Estudiantes, su próximo rival en un torneo Clausura en el que ahora aspira a llegar a los playoffs. Es que Newell's no vence al equipo platense desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas, tres de ellas en el Coloso. Y entre ellas recibió una dolorosa goleada por 4 a 1, en 2024.

El lunes volverán a enfrentarse, en La Plata, y Newell's intentará romper la seguidilla de resultados adversos ante el Pincha. Podría llegar con una leve ventaja, ya que el equipo del Cacique Medina juega este jueves ante Barracas por la Copa Argentina. Si el entrenador uruguayo pone a los titulares, cosa que está en duda, el equipo llegará al partido con mayor desgaste que los rojinegros.

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Newells visitará a Estudiantes el lunes, a las 19, en la fecha previa al choque con Central. 

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