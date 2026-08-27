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Newell's aún no sabe con qué rival se cruzará antes del clásico con Central

El equipo rojinegro debe seguir con atención la suerte de Estudiantes (LP), su próximo rival en el Clausura, que juega hoy por Copa Argentina

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

27 de agosto 2026 · 06:15hs
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Newells visitará a Estudiantes el lunes

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Newell's visitará a Estudiantes el lunes, a las 19, en la fecha previa al choque con Central. 

Los ojos de todo Newell's se posarán en la jornada de hoy en la suerte que tendrá Estudiantes de La Plata en su intento por pasar a los cuartos de final de la Copa Argentina. Es que el Pincha de manera paralela protagonizará la instancia previa en la ruta rojinegra en el torneo antes del clásico, que para la Lepra es el desafío de mayor relevancia, casi un objetivo en sí mismo, en este segundo semestre de competencias.

Es que, en este tramo previo antes del trascendental choque con Central en Arroyito, que aún no tiene fecha definida pero se jugará entre el 5 o el 6 de septiembre, el Rojinegro debe medirse con el Pincha por la 7º fecha del Clausura.

Pero, ante la gran cantidad de frentes que tiene abiertos el equipo platense, que incluyen actualmente la Copa Argentina, el certamen local y la Copa Libertadores, al conjunto dirigido por Frank Kudelka le costará mucho conseguir certezas nominales y/o tácticas para empezar a imaginar ese duelo en el laboratorio rojinegro.

Lo concreto es que mucho dependerá de si pasa de ronda en la Copa Argentina, por la que jugará hoy por octavos de final, a las 19, frente a Barracas Central, en el estadio Norberto Tito Tomaghello en Florencio Varela.

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¿Qué le conviene a Newell's?

Claramente, a Newell’s le conviene que el Pincha siga con sus flancos en fase de disputa, ya que deberá seguir dividiendo la atención y dosificando esfuerzos. Eso significa continuar rotando sus principales piezas para no gastar más de lo debido en este camino tan exigente.

Vale precisar que, para el duelo por Copa Argentina, el entrenador Alexander Medina usaría una alineación con mayoría de titulares.

Según publican los medios de la ciudad La Plata, el Pincha podría formar con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa y Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

Para esta ocasión, vale remarcar que Estudiantes viene con tránsito irregular en el flanco interno, pero que de igual manera le alcanzó para sacar boleto a cuartos de final de la Libertadores, después de superar sin dejar ningún tipo de dudas 4 a 1 a la Universidad Católica de Chile en el acumulado.

En ese marco, hay que destacar que los principales esfuerzos apuntan a la Copa Libertadores, donde sigue posando sus principales cañones y ambiciones en esta temporada.

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El Pincha ya viene variando

El equipo platense arriba a este duelo también tras caer en el torneo local 2 a 0 con Sarmiento de Junín, por la 6ª fecha del torneo Clausura.

Vale puntualizar también que, previamente, goleó 4 a 0 a Gimnasia La Plata en el clásico de esa ciudad, cayó 2 a 0 ante Deportivo Riestra, superó 3 a 0 a Defensa y Justicia, y perdió 1 a 0 con Boca.

En el cotejo ante el Verde de Junín, usó un conjunto con carácter más alternativo. Para esa instancia, Medina dispuso una amplia rotación tras jugar por Libertadores.

Allí, alineó a Fernando Muslera; Eric Meza (Eros Mancuso), Valente Pierani, Tomás Palacios y Joaquin Pereyra (Joaquín Tobio Burgos); Alexis Castro (Guido Carrillo) y Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez (Edwin Cetré), Joaquin Correa y Brian Aguirre (José Sosa); y Lucas Alario.

De esta manera, Newell’s todavía no sabe con qué rival se cruzará en su camino.

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Juega la reserva

Esta tarde, desde las 14, la reserva de Newell’s se medirá con Belgrano por la fecha 6ª del torneo Proyección, en el centro de formación Armando Pérez. La Lepra necesita sumar para no perder el tren al lote de los de arriba.

Vale precisar que la Lepra marcha 11º en el grupo B, con 6 puntos en 5 partidos; mientras que el Pirata se ubica 9º, con 8 unidades en 5 duelos.

El plantel entrenó ayer por la tarde en Bella Vista, y luego partió rumbo a la capital cordobesa.

Los que viajaron: arqueros Sciarini y Zorzoli; defensores Rosso, Galli, Boretto, Barrio, Melgarejo, Calderone y Mignacco; volantes Sarrachini, Gómez, Villalba y Viola; y delanteros Sosa, Grondona, Montero, Benedetto, Castelli, Pavicich, y Amadío.

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