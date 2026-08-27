Golpe contra el Cártel del Golfo mexicano: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

En el Estado norteño de Tamaulipas incautaron cinco propiedades, entre ellas una finca con 135 animales exóticos

La Armada mexicana llevó adelante un megaoperativo contra una facción de la organización narcocriminal Cártel del Golfo, a la que le incautó en el Estado norteño de Tamaulipas cinco propiedades, entre ellas una finca con 135 animales exóticos y un inmueble donde operaba una estación de servicio clandestina y depósitos de combustible.

La operación se desarrolló entre las localidades de Tampico y Altamira, al sur de Tamaulipas, donde personal de la secretaría de Marina (Semar) realizaron operativos simultáneos en cinco inmuebles que presuntamente pertenecen al grupo criminal de Los Rojos, una facción del Cártel del Golfo.

El Cártel del Golfo, que Estados Unidos clasificó el año pasado como organización terrorista, opera como una confederación criminal con varias facciones, como Los Metros, Los Escorpiones, Los Ciclones y Los Rojos, distribuidos en zonas estratégicas de Tamaulipas y en particular en las ciudades de Matamoros y Reynosa que están cercanas a la frontera con Texas.

Las facciones diversificaron sus actividades, que van desde el tráfico de migrantes, droga y armas hasta extorsión y robo del combustible, indicó el analista de seguridad David Saucedo. En el caso Los Rojos también realizan actividades de producción de metanfetaminas, ventas de drogas al menudeo y la comercialización del combustible robado.

Zoológico ilegal

En uno de los inmuebles asegurados se localizaron 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos, camellos y tortugas, indicó el Gabinete de Seguridad federal en un comunicado.

Los ejemplares quedarán a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

En los otros cuatro inmuebles se decomisaron 68.000 litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, dos cisternas, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba y una estación de servicio clandestina, señala el comunicado.