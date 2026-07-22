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La Justicia de Estados Unidos investiga al Chiqui Tapia tras el Mundial 2026

A poco de retornar al país, el presidente de la AFA deberá enfrentar una causa ante la Justicia norteamericana por contratos comerciales de la entidad que dirige

22 de julio 2026 · 13:34hs
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El presidente de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La Justicia de Estados Unidos continúa la investigación sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y su entorno luego del Mundial 2026.

El titular de la AFA es investigado por contratos comerciales de la entidad madre del fútbol argentino.

Tapia viajó al Mundial pese a que se encuentra bajo proceso penal por el delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social: él y otros cuatro directivos fueron procesados a fines de marzo por inconsistencias en las declaraciones juradas y retención indebida de aportes sociales de los clubes por la suma de 19.000 millones de pesos en 2024 y 2025.

Para viajar al Mundial 2026, Tapia tuvo que ser autorizado por la Justicia argentina. “La mera existencia de una investigación penal, por sí sola, no constituye fundamento suficiente para impedir el viaje del solicitante”, expresó el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien tiene a su cargo la investigación por evasión fiscal contra la cúpula dirigencial de la AFA.

>> Leer más: Los sentidos mensajes de Chiqui Tapia tras la derrota de la selección argentina

En la resolución, Amarante autorizó a Tapia a ausentarse del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de este año. En ese plazo, podrá viajar a Estados Unidos, México y Canadá para los compromisos de Argentina en la Copa del Mundo y asistir a las actividades organizadas por Fifa. La selección debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J y luego se medirá ante Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27 de junio.

El permiso también incluyó un viaje a Hungría para presenciar el 30 de mayo la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y Arsenal.

El juez Amarante aclaró que el viaje de Chiqui Tapia “no se superpone con acto procesal alguno pendiente que requiera su comparecencia personal ante estos estrados”.

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