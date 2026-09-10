Es rosarino, tiene 18 años y luchará entre los mejores ajedrecistas de Argentina

El talento rosarino es bien conocido más allá del deporte que se practique, pero la disciplina también es un aspecto fundamental para alcanzar las grandes metas. Luca Petti, un joven de 18 años, logró meterse entre los mejores ajedrecistas del país y disputará el Campeonato Superior Argentino, el torneo cerrado más prestigioso de Argentina .

Su camino por este deporte comenzó desde chico, inspirado por su abuela , que le enseñó a dar sus primeros pasos en el ajedrez , hasta llegar a convertirse el primer jugador de la Asociación Rosarina que clasifica al Superior desde 2018 . Actualmente, es Maestro Fide y logró su clasificación al mencionado certamen luego de ser tercero en la 101ª Semifinal del Campeonato Argentino.

“ Es difícil de caer todavía porque es el torneo más fuerte de Argentina y estar ahí es bastante complicado . Me estoy preparando a full, estudiando unas tres o cuatro horas diarias. Es muy loco, la verdad”, expresó Petti en diálogo con La Capital , mientras se prepara para el campeonato que se disputará en diciembre en La Plata.

Al respecto, el joven rosarino detalló que, si bien también entrena durante la semana y da clases particulares online, generalmente dedica “l os sábados o domingos a buscar posiciones”, generando estrategias para sus partidas, y confesó: “Le meto desde las 9 de la mañana, que me levanto, hasta las 9 de la noche”.

“Tengo mi profesor online y voy a arrancar también con otro para ir afinando cosas, pero hago mucho por mi parte”, reveló Luca sobre sus mecanismos de preparación. Si bien sus entrenamientos trajeron buenos resultados, mantiene los pies sobre la tierra y señaló: “Arranqué el año con un Elo bastante bajo y subí demasiado en poco tiempo, así que todavía hay que afirmarse en ese nivel”.

Petti peleará entre los mejores ajedrecistas del país en diciembre. Marcelo Bustamante / La Capital

Si bien nació en Rosario y pasa gran parte de sus días en la ciudad, aclaró que vivió “siempre en Granadero Baigorria”, donde tiene a todos sus amigos. Además, hace diez años se mudó al pueblo de Andino, pero mantiene sus actividades principalmente en Rosario y Baigorria, mientras reparte el tiempo entre las tres localidades.

Sus primeros pasos en el ajedrez

Luca valoró las enseñanzas de su abuela, quien lo “enganchó” con el ajedrez con apenas cuatro años y le permitió encontrar un nuevo espacio donde sentirse cómodo. “Yo siempre fui bastante tímido cuando era chico. Cuando iba a la escuela lloraba porque no me gustaba, y lloré siempre en todos lados a donde fui. Justo cuando me fui a probar a Leña y Leña, un club de Rosario, con seis años, mi mamá se sorprendió porque no lloré al ir”, le aseguró a este medio.

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“Me enganché y con el tiempo fui progresando. Jugué mis primeros torneos en el club y después jugué los Gran Prix, los torneos juveniles de Rosario, hasta que llegué a las finales. Ahí se abrió la puerta de la Escuela Interdistrital de Entrenamiento Intensivo de ajedrez (EIEI) y conocí a toda la familia que tengo hoy en el ajedrez”, agregó Petti.

El joven ajedrecista disputó dos mundiales en Brasil y también participó en torneos argentinos de categoría, así como también en Santa Fe. De igual manera, destacó: “Lo más groso que he jugado son Sudamericanos y Mundiales, Panamericano no jugué. Jugar los Mundiales en Brasil fue una experiencia increíble, está muy bueno compartir con gente de otros países y de distintas culturas”.

Los estudios no se dejan de lado

Más allá de su dedicación por el ajedrez, Petti se encuentra en el quinto año de la secundaria, con especialidad en Educación Física, y tiene como claro objetivo continuar con sus estudios universitarios. “Todavía no sé muy bien qué voy a elegir, pero sí o sí voy a ir. Creo que seguiré alguna ingeniería, biotecnología, análisis de datos o estadística”, confesó.

“Como muchas veces estoy en la escuela o no tengo mucho tiempo, me dedico más al ajedrez los fines de semana”, aclaró, aunque también remarcó que está con la cabeza clara en su futuro: “Pienso enfocarme bastante en el estudio el año que viene en la universidad”.

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En la misma línea, continuó: “Voy a seguir jugando al ajedrez, aunque creo que pasará a un segundo plano. Sinceramente, me veo más siendo profesor en un futuro porque me gusta mucho la enseñanza y dar clases, pero por como viene la cosa, por ahora tengo bastante para dar a nivel práctico”.

Varias pasiones

Además de su pasión por el ajedrez, Luca resaltó su fanatismo por el fútbol y por Newell's, por lo que durante varios años practicó ambos deportes, hasta que la coincidencia de horarios lo obligó a elegir. “Después arranqué básquet y estuve jugando mucho tiempo hasta que me quebré y ahí no jugué más. Ahora solo hago el deporte físico con la escuela”, admitió.

A su vez, reveló que le gusta mucho la música y toca la batería en un grupo, pero que también tiene un vínculo muy arraigado por parte de su abuelo, quien “compuso la música del himno de Baigorria”.

No obstante, sostuvo que su enfoque está de lleno en el ajedrez. “Ahora mismo estoy enfocado en el Superior, que es mi objetivo a corto plazo. En un futuro, estaría bueno llegar a ser Maestro Internacional. Tengo una norma y me faltan dos más. Ser Gran Maestro ya es otro nivel, pero estaría bueno llegar en algún momento. Nunca hay que bajar los brazos”, le dijo a La Capital.

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El Campeonato Superior Argentino

En los próximos meses, Luca se preparará para cruzarse con los mejores ajedrecistas de Argentina, entre los que destacó la presencia de Diego Flores (número uno del país) y Sandro Mareco (uno de los mejores de los últimos tiempos), además de Faustino Oro. “Va a ser una linda experiencia, más que nada por todo lo que mejoré en el último tiempo y poderme medir contra los mejores”, añadió.

“Tengo que preparar a todos los jugadores de blancas y de negras para ya tener una idea de qué juegan todos e ir analizando cualquier posibilidad. Vas viendo en qué está más flojo cada uno. Tenés que ver cómo es el estilo del rival. Si al rival le gusta tirar para adelante, tirar todas las piezas y que sea lo que salga, tal vez podés pensar cómo jugarle. Puede ser mejor jugar una posición sólida donde, si te ataca, tal vez se deje un par de debilidades. Y si, al revés, le gusta que esté todo cerrado, le podés intentar abrir la posición donde sientas que el rival es menos fuerte”, analizó Petti.

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En relación a su estilo de juego, confesó que le gusta “atacar” aunque sin “tirar piezas de más”, pero que en general se siente “bastante cómodo con todos los estilos”, ya que no le molesta “jugar una posición cerrada o jugar en una posición abierta de ataque”.

Por otro lado, reconoció que su victoria más memorable fue ante Carlos García Palermo, un gran maestro que se convirtió en el único jugador argentino que venció a un campeón mundial reinante bajo los clásicos controles de tiempo. “Le fui para adelante, le empecé a hacer jugadas forzadas que tenía que pensar y ahí le pude ganar”, recordó Petti en conversación con este medio.