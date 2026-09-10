Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe

La recuperación gradual de los suelos permitió intensificar las labores en toda el área de estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Avanzó la siembra de maíz temprano y de girasol, la cosecha de maíz tardío y algodón y las tareas de fertilización y monitoreo

Lote con trigo, variedad ciclo intermedio, excelente estado, en pleno proceso de macollaje e inicio de encañazón, en el centro oeste del departamento Castellanos.

La estabilidad climática y la recuperación gradual de las condiciones de los suelos impulsaron las tareas agrícolas en el centro norte santafesino. Avanzó la siembra de girasol y maíz temprano, la cosecha de maíz tardío y algodón y las labores de fertilización, acondicionamiento y monitoreo de los cultivos, detalló el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Durante la semana comprendida entre el 2 y el 8 de septiembre se registraron condiciones climáticas estables que favorecieron un marcado incremento del movimiento de equipos y maquinarias en todos los departamentos del área de estudio. Las tareas avanzaron de acuerdo con las diferentes condiciones ambientales de cada zona.

En el conjunto del centro norte santafesino, el tiempo estable permitió revertir gradualmente los escenarios de encharcamiento y anegamiento que persistían en distintas posiciones topográficas. De todos modos, continuaron algunas situaciones puntuales de saturación y anegamiento.

La siembra de maíz temprano avanzó de manera constante en toda el área. En el centro sur del departamento Las Colonias, por ejemplo, se observó la implantación del cultivo sobre lotes con rastrojos de soja temprana.

También continuó la siembra de girasol, principalmente en lotes roturados del centro y sur del departamento General Obligado, donde existe una muy buena disponibilidad de agua útil. En el centro norte de ese departamento, en tanto, se observaron lotes con buena emergencia y cultivos en pleno desarrollo vegetativo.

El maíz tardío

Las condiciones más secas también permitieron acelerar la cosecha de maíz tardío. La segunda semana consecutiva con estabilidad climática favoreció la recolección y el avance de la trilla, con humedades de los granos que oscilaron entre 14,5% y 16%. Los rendimientos promedios se ubicaron entre 80 y 120 quintales por hectárea en el sur del área de estudio, entre 70 y 100 quintales en la zona central y entre 60 y 75 quintales en el norte. En el sureste del departamento Vera todavía se observaron lotes en etapa R6, correspondiente a la madurez fisiológica, y en buen estado.

La cosecha de algodón también ganó ritmo a medida que mejoraron las condiciones físicas de los suelos. En la zona este algodonera finalizó la recolección, mientras que en el oeste mejoraron las condiciones de piso y accesibilidad, especialmente en los lotes bajos, lo que permitió un avance significativo de las tareas.

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El panorama también resultó favorable para el trigo. Los cultivos evolucionaron normalmente gracias a la muy buena disponibilidad de agua útil tanto en la cama de siembra como en los perfiles de los suelos. Los trigales presentaron muy buena germinación, emergencia y desarrollo vegetativo, además de adecuados niveles de macollaje e inicio de encañazón y una buena densidad de plantas, detalló la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

La disminución de los encharcamientos y anegamientos permitió, además, revertir la situación de sectores que hasta semanas atrás se encontraban en estado regular. Según el informe, se consolidó la coloración verde intensa de los cultivos y, en algunos casos, también mejoraron sectores que presentaban tonalidades verde amarillentas.