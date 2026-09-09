La oposición impuso los tiempos del debate sobre morosidad y discapacidad

La Libertad Avanza cambió de estrategia y avaló los emplazamientos. Las comisiones deberán dictaminar antes de fin de mes

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el cronograma para debatir los proyectos sobre morosidad y discapacidad.

La oposición logró imponer este miércoles en la Cámara de Diputados un cronograma obligatorio para tratar los proyectos sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Ante la certeza de que sus adversarios reunirían el quórum, La Libertad Avanza ingresó al recinto y terminó respaldando los emplazamientos impulsados por sus adversarios.

La sesión especial fue convocada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros bloques opositores. Esos espacios consiguieron el número necesario para abrir el debate, pese a las gestiones previas de la Casa Rosada para desactivar la convocatoria , sobre todo vía los gobernadores.

El oficialismo había intentado contener la avanzada habilitando reuniones en las comisiones que conduce y negociando con mandatarios provinciales para que sus legisladores no colaboraran con el quórum. Al comprobar que la oposición tenía los 129 votos necesarios para abrir el recinto, cambió de estrategia y se sumó a la sesión.

El primer emplazamiento correspondió a la prórroga de la emergencia en discapacidad y fue aprobado por unanimidad, con 249 votos afirmativos. El cronograma establece una reunión informativa conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para el miércoles 16 de septiembre, a las 12, y otro encuentro para emitir dictamen el miércoles 23.

Luego se aprobó el plan de trabajo para los proyectos sobre morosidad y sobreendeudamiento. Intervendrán las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Habrá reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, a las 14, y se deberá dictaminar el martes 29. El único voto negativo fue del santacruceño José Luis Garrido, aliado del gobierno.

Un emplazamiento votado por el pleno obliga a las comisiones a reunirse en las fechas establecidas. La oposición buscó así impedir que el oficialismo, que conserva una relación de fuerzas favorable dentro de esos cuerpos, demorara las discusiones.

Acuerdos y diferencias

En materia de morosidad existen alrededor de 50 iniciativas. Incluyen planes de refinanciación, quitas de intereses, límites a las tasas, controles sobre bancos y fintech y regulaciones contra el hostigamiento en las cobranzas. También se proponen mecanismos para proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Los bloques opositores sostienen que cerca de seis millones de personas atraviesan dificultades para cumplir con sus deudas. La Libertad Avanza rechaza fijar topes a las tasas porque considera que podría restringir el crédito para los sectores de mayor riesgo y propone concentrarse en la educación financiera.

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Como parte del acuerdo, los proyectos de morosidad no serán girados a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La discusión quedará limitada a propuestas sin costo fiscal, condición que el oficialismo presentó como una conquista propia y que permite a la oposición neutralizar uno de los argumentos del gobierno.

La prórroga de la emergencia en discapacidad fue impulsada por Juan Marino, de Unión por la Patria, y busca extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus promotores afirman que la herramienta da al Ejecutivo flexibilidad para financiar el sistema y preservar la actualización mensual por inflación de los aranceles.

El oficialismo sostiene que la emergencia ya cumplió su objetivo y anticipó que trabajará en un texto que garantice las prestaciones de manera permanente, pero sin mantener esa denominación. También asegura que los ajustes destinados a los prestadores estarán contemplados en el próximo presupuesto.

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Tras la votación, ambos sectores ensayaron interpretaciones contrapuestas. La Libertad Avanza destacó que el calendario era similar al anunciado por los presidentes de las comisiones y remarcó que mantiene capacidad para incidir en los dictámenes. La oposición reivindicó haber convertido esas promesas en plazos obligatorios.

Con los emplazamientos aprobados, la disputa se trasladará ahora a las comisiones.