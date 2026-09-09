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La oposición impuso los tiempos del debate sobre morosidad y discapacidad

La Libertad Avanza cambió de estrategia y avaló los emplazamientos. Las comisiones deberán dictaminar antes de fin de mes

9 de septiembre 2026 · 19:12hs
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La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el cronograma para debatir los proyectos sobre morosidad y discapacidad.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el cronograma para debatir los proyectos sobre morosidad y discapacidad.

La oposición logró imponer este miércoles en la Cámara de Diputados un cronograma obligatorio para tratar los proyectos sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Ante la certeza de que sus adversarios reunirían el quórum, La Libertad Avanza ingresó al recinto y terminó respaldando los emplazamientos impulsados por sus adversarios.

La sesión especial fue convocada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros bloques opositores. Esos espacios consiguieron el número necesario para abrir el debate, pese a las gestiones previas de la Casa Rosada para desactivar la convocatoria, sobre todo vía los gobernadores.

El cambio de actitud de La Libertad Avanza

El oficialismo había intentado contener la avanzada habilitando reuniones en las comisiones que conduce y negociando con mandatarios provinciales para que sus legisladores no colaboraran con el quórum. Al comprobar que la oposición tenía los 129 votos necesarios para abrir el recinto, cambió de estrategia y se sumó a la sesión.

El primer emplazamiento correspondió a la prórroga de la emergencia en discapacidad y fue aprobado por unanimidad, con 249 votos afirmativos. El cronograma establece una reunión informativa conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para el miércoles 16 de septiembre, a las 12, y otro encuentro para emitir dictamen el miércoles 23.

Luego se aprobó el plan de trabajo para los proyectos sobre morosidad y sobreendeudamiento. Intervendrán las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Habrá reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, a las 14, y se deberá dictaminar el martes 29. El único voto negativo fue del santacruceño José Luis Garrido, aliado del gobierno.

Un emplazamiento votado por el pleno obliga a las comisiones a reunirse en las fechas establecidas. La oposición buscó así impedir que el oficialismo, que conserva una relación de fuerzas favorable dentro de esos cuerpos, demorara las discusiones.

Acuerdos y diferencias

En materia de morosidad existen alrededor de 50 iniciativas. Incluyen planes de refinanciación, quitas de intereses, límites a las tasas, controles sobre bancos y fintech y regulaciones contra el hostigamiento en las cobranzas. También se proponen mecanismos para proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Los bloques opositores sostienen que cerca de seis millones de personas atraviesan dificultades para cumplir con sus deudas. La Libertad Avanza rechaza fijar topes a las tasas porque considera que podría restringir el crédito para los sectores de mayor riesgo y propone concentrarse en la educación financiera.

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Como parte del acuerdo, los proyectos de morosidad no serán girados a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La discusión quedará limitada a propuestas sin costo fiscal, condición que el oficialismo presentó como una conquista propia y que permite a la oposición neutralizar uno de los argumentos del gobierno.

La prórroga de la emergencia en discapacidad fue impulsada por Juan Marino, de Unión por la Patria, y busca extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus promotores afirman que la herramienta da al Ejecutivo flexibilidad para financiar el sistema y preservar la actualización mensual por inflación de los aranceles.

El oficialismo sostiene que la emergencia ya cumplió su objetivo y anticipó que trabajará en un texto que garantice las prestaciones de manera permanente, pero sin mantener esa denominación. También asegura que los ajustes destinados a los prestadores estarán contemplados en el próximo presupuesto.

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Tras la votación, ambos sectores ensayaron interpretaciones contrapuestas. La Libertad Avanza destacó que el calendario era similar al anunciado por los presidentes de las comisiones y remarcó que mantiene capacidad para incidir en los dictámenes. La oposición reivindicó haber convertido esas promesas en plazos obligatorios.

Con los emplazamientos aprobados, la disputa se trasladará ahora a las comisiones.

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