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En Newell's, el pibe Guch fue citado para los Juegos Suramericanos

El volante ofensivo de Newell's está en la lista de la selección argentina para jugar la competencia que se desarrollará en Rosario

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

9 de septiembre 2026 · 06:15hs
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Guch se consolidó como titular en Newell’s

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Guch se consolidó como titular en Newell’s, suma dos goles y cuatro asistencias en el año.

La novedad leprosa tras el clásico rosarino fue la citación del mediocampista de Newell's , Facundo Guch, para que pueda disputar los Juegos Suramericanos con la selección argentina, que serán en nuestra ciudad. Y más allá de la gran noticia, si el joven participa de la convocatoria, se perdería la visita ante Platense, que está programada para el próximo domingo 20, a las 17, por la fecha 10ª del Clausura.

Para el mundo Newell’s, Guch es un jugador clave, que atraviesa un buen momento. Y la Lepra se juega cosas importantes en sus próximos compromisos.

Leer más: Newell's y Central conocen los árbitros para sus partidos por la novena fecha

Newell's quiere pasar de ronda

Entre esas, sumar para tratar de pasar de ronda, algo que nunca logró desde que se instaló este formato de torneos.

Entonces la citación tiene dos aristas diferentes porque se trata de un jugador titular de Newell’s. Existe la satisfacción que genera tener a un futbolista en la selección argentina, pero de ser así estará ausente en un partido del torneo Clausura y será baja para Frank Kudelka.

El volante creativo debería ponerse a disposición de la selección albiceleste el lunes 14, lo que implicaría que podría actuar ante Vélez este viernes y se perdería sólo el duelo ante Platense.

Vale precisar que por los Suramericanos, que se jugarán en nuestra ciudad, Argentina debe medirse con Paraguay (17/9), Uruguay (19/9), y Venezuela (21/9).

Esta cuestión es de gran relevancia en Newell’s y, seguramente, se definirá en las próximas horas, donde se resolverá su cesión.

Leer más: El clásico dejó un lesionado en Newell's que no estará en el choque con Vélez

Con jugadores sub-19

Ahora ya se conoce la lista de citados para los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario. Entre los futbolistas elegidos por el entrenador Claudio Gugnali apareció Guch, un joven de mucha importancia hoy en el funcionamiento de Newell’s.

Vale puntualizar que esta competencia en particular contará con ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro equipos cada uno, que contarán exclusivamente con futbolistas menores de 19 años.

El grupo A estará compuesto por Colombia, Perú, Panamá y Chile. Y, en el grupo B están Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales. Los ganadores disputarán la final, el viernes 25 de septiembre.

Argentina debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 ante Paraguay. Luego, el segundo partido del seleccionado será el sábado 19 de septiembre a las 14, frente a Uruguay. Y, por último, cerrará la fase de grupos, el lunes 21, a las 14, ante Venezuela.

Todos los partidos del seleccionado se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa.

Las entradas para los partidos podrán sacarse de manera libre y gratuita en la boletería del estadio, aunque también se pueden comprar anticipadamente en el sitio web de la organización con un costo para asegurarse su lugar.

Todo esto adquiere mayor relevancia ya que Guch se consolidó como uno de los titulares durante 2026, con una participación destacada a lo largo de la temporada. El volante zurdo suma dos goles y cuatro asistencias en el año. Y su convocatoria para los Juegos podría generar una baja de peso para la Lepra durante el Clausura, aunque lo cotizaría poder jugar en la selección.

Vale remarcar que, por las fechas del torneo, Guch se perdería el partido cuando Newell’s visite a Platense y que el futbolista no es el único jugador de primera división del fútbol argentino que debería ausentarse de su club por la competencia internacional.

Leer más: El posclásico de Newell's: la gratificación por el empate y la demanda de corregir el juego

Todos los citados

Arqueros: Alain Gómez Santillán (Valencia, España), y Máximo Leguizamón (Tigre).

Defensores: Thiago Pérez Ferreira (Huracán), Fernando Closter (Independiente), Bruno Galassi (Lazio, Italia), Nicolás Marcipar (Barcelona, España), Matías Satas (Boca), Santiago Silveira (Argentinos Juniors), y Santiago Zampieri (Montevideo City Torque).

Mediocampistas: Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River), Marcos Ortíz (Belgrano), Facundo Guch (Newell’s), Uriel Ojeda (San Lorenzo), y Ramiro Tulián (Belgrano).

Delanteros: Felipe Esquivel (River), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) e Ian Subiabre (Tigre).

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