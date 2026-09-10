Suman a 150 personas mayores para poner en valor los espacios culturales

Comenzó en Rosario una nueva edición de “Guías por un día”, la propuesta que se enmarca en el Plan Mil65 y busca recuperar, poner en valor y compartir los saberes, experiencias y memorias de las personas mayores para generar nuevas formas de conocer y habitar los espacios culturales de la ciudad, enriqueciendo las formas tradicionales de mediación.

La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación y de la Secretaría de Desarrollo Humano, junto al Programa Universidad Abierta para Personas Mayores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), tiene como propósito, además, fortalecer el acceso y la participación en la vida cultural de la ciudad, entendiendo a los museos como espacios abiertos al intercambio, donde las experiencias de cada generación pueden aportar nuevas preguntas y nuevas maneras de mirar el patrimonio rosarino.

El primer encuentro del programa tuvo lugar en el Cultural Fontanarrosa y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni; el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini; la directora de Adultas y Adultos Mayores, Victoria Zangara, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Durante la actividad, se le dio la bienvenida a las personas inscriptas y se les informó sobre el programa. A su vez, integrantes de los diez espacios culturales que forman parte de esta edición dieron a conocer las particularidades de cada uno de ellos, para que las y los participantes puedan elegir en dónde realizarán la instancia de mediación.

En la ocasión, Valentini ponderó el Plan Mil65, aseverando que priorizar a las personas mayores “es escucharlas y es construir una agenda para que compartan y para que disfruten”. En ese sentido, señaló que “Guías por un día” es “la posibilidad de encontrarnos con otros, de compartir, de que le muestren a alguien cómo es un museo, pero sobre todo que ustedes construyan un grupo de amigos o amigas, y que de acá salgan más cosas”.

Red de museos

Por su parte, Gianelloni valoró el trabajo que lleva adelante la red de museos e invitó a los presentes a que conozcan de qué se trata el Plan Mil65 y a que lo compartan con sus pares para que puedan sumarse.

En tanto que el rector de la UNR agradeció el compromiso de quienes se inscribieron para participar y destacó que el trabajo conjunto con la Municipalidad “no es frecuente en todo el país”. Y agregó: “Esa articulación y esa sinergia hace que todas las intervenciones que generamos sean distintas, mucho más profundas y transformadoras”.

Junto a las autoridades estuvo presente Marcela Oviedo, quien contó en primera persona su experiencia en el programa y recordó su primera guía, que fue en la Noche de los Museos Abiertos: “Allá por 2024 me presenté a la convocatoria. Ama de casa, no sabía absolutamente nada de arte, ni de museos ni de nada, y tuve el privilegio de pertenecer al Museo de la Memoria. Y les puedo informar que es un lugar muy humano, donde las personas hacen un trabajo social impresionante. Hemos tenido la posibilidad de hablar y compartir con jóvenes de la periferia, con todos sus problemas, con sus felicidades y sus tristezas”.

Transcurrido este primer encuentro, cada participante realizará una visita especialmente coordinada en el espacio que haya elegido. Los equipos pedagógicos y educativos del museo o institución compartirán sus contenidos y herramientas de mediación para que las y los participantes puedan conocerlos y repensarlos desde sus propias experiencias.

En esta edición participan diez espacios: Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich, Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez, Museo de la Memoria, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), Complejo Astronómico Municipal y Biblioteca Argentina. A ellos se suman el Palacio Municipal, el Monumento Nacional a la Bandera y el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara (Celche).