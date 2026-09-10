San Cristóbal: tras el último incidente en la escuela, reforzarán acompañamientos

El titular de Educación de Santa Fe se refirió al episodio en el que un grupo de estudiantes entró en pánico tras el estallido de un neumático

La comunidad de San Cristóbal despidió con velas a Ian en la puerta de la escuela. El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, visitó este jueves la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal , institución que fue escenario en marzo de este año del asesinato de un estudiante, Ian Cabrera (13 años) a manos de otro dos años mayor y donde la semana se sucedió un episodio inusual a partir del fortuito reventón de un neumático.

El estallido de la cubierta desencadenó una reacción inesperada de un grupo de alumnos de quinto año: al creer que se trataba de un disparo de arma de fuego, varios chicos intentaron huir por una ventana y saltaron desde un primer piso. Ocho adolescentes terminaron hospitalizados, pero con heridas menores.

A ocho días de ese incidente, el titular del área educativa de la provincia acudió a la institución para seguir de cerca, con testimonios de primera mano sobre cómo se desarrollaban las actividades en una comunidad educativa que ya había sufrido un fuerte golpe anímico en marzo de este año.

En declaraciones a LT8, el ministro Goity señaló que estaba en San Cristóbal "acompañando a la comunidad de la Escuela Nº 40. La semana pasada, el reventón de una cubierta de un camión en la ruta, que está 70 metros de la escuela, generó susto y pánico. Eso fue un retroceso en todo el proceso que estamos llevando adelante para que la comunidad se recuperarse de la tragedia que ocurrió en marzo".

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Goity dijo que el reventón del neumático "fue un hecho fortuito, pero la reacción fue una secuela de lo que pasó en marzo. Tenemos que atender esa cuestión, trabajar y acompañar a la comunidad, porque en esto no hay recetas mecánicas. Y siempre nos está faltando un poquito para resolver la situación, y esto implica retroceso".

El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

El funcionario provincial recordó que, tras el impactante caso de un alumno de tercer año que mató de un escopetazo a otro de primero, ocurrido cuando arrancaba el ciclo lectivo en marzo, "la escuela fue recuperando la normalidad, lentamente, sin atenerse a tiempos rígidos, sino viendo el día a día, y venía todo muy bien".

Reforzar acompañamientos

"El trabajo de todo el equipo directivo y de docentes es enorme. Hay una atención más específica sobre los alumnos de primero, segundo y tercer año, porque la víctima fue de primer año y el victimario de tercero. Pero tuvimos la situación de la semana pasada que se desbordó por el lado de los chicos de quinto año, que eran los que más acompañaban, y ahora fueron los que más sufrieron este episodio", precisó

En virtud de lo ocurrido ocho días atrás "estamos viendo cómo reforzamos el acompañamiento integral a todos los chicos de todos los años con psicólogos radicados en la escuela, que ya trabajan en los primeros años y ahora tendremos que reforzar en los años superiores. Como ministerio y como gobierno, vamos a acompañar todo el tiempo que sea necesario. Son procesos de sanación que llevan tiempo y que lamentablemente muchas veces no logramos todo lo que quisiéramos. Lo que no vamos a hacer es no acompañar y estar aquí".