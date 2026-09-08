Un rosarino campeón argentino de kickboxing y muay thai clasificó al Mundial y necesita apoyo

Esteban Povrzenic logró la doble corona en la Copa Argentina y la plaza para el Mundial que se hará en octubre en Colombia. Busca sponsors para viajar

El rosarino Esteban Povrzenic viene de ganar una pelea estelar en Funes y quiere estar en el Mundial.

Una ayuda para cumplir el sueño. Esteban Povrzenic quiere estar en el Mundial de Colombia representando a Argentina.

Esteban Povrzenic pelea arriba y abajo del ring. Una larga lucha, que lo pasea por distintas emociones. Una es la del disfrute por ser campeón argentino de kickboxing y muay thai. Y otra que lo hace sudar por lograr juntar los fondos para viajar al Mundial , plaza que se ganó a puro talento. Está moviendo cielo y tierra para conseguirlo.

“ Llevar el nombre de Rosario y representar a Argentina en un Mundial es un orgullo enorme” , le cuenta a Ovación , mientras ya se visualiza en Cartagena, Colombia.

Esteban se ganó su plaza gracias a la doble corona en la Copa Argentina, tras coronarse campeón nacional en K1 (hasta 71 kg) y muay thai (67 kg). Hoy integra el seleccionado nacional, conocido como Hell's Fighters, y avalado por la WKF Argentina, filial oficial de la Federación Mundial de Kickboxing.

El rosarino Esteban Povrzenic viene de ganar una pelea estelar en Funes y quiere estar en el Mundial.

El sueño de llegar al Mundial

Para concretar la participación en el certamen ecuménico el deportista rosarino realiza rifas, sorteos y busca auspiciantes para ayudar a costear su preparación y el viaje a Colombia. Entre costos de inscripción, pasajes, alojamiento y la logística que implica competir a nivel internacional, debe erogar unos 2 mil dólares solo de gastos fijos. Recientemente sumó una marca de indumentaria como auspiciante y ya suma cuatro, pero necesita más apoyo para defender la celeste y blanca.

“Representar a Argentina y, especialmente, llevar el nombre de Rosario junto a mi escuela EIDC Muay Thai y mi sensei Matías Scotti a un Mundial es un orgullo enorme. Estoy trabajando muy duro para llegar en la mejor forma posible y estar a la altura de este sueño de vestir la celeste y blanca. Mantener la preparación física, mental, la nutrición y la suplementación que exige el alto rendimiento, requiere una estructura compleja, y es por eso que me encuentro en la búsqueda activa de sponsors y patrocinadores que quieran sumarse a este objetivo nacional”, destacó el peleador de 30 años.

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Esteban Povrzenic se entrena muy fuerte para llegar de la mejor manera al Mundial.

El mejor kickboxing se reúne en Colombia

Tras el gran éxito del último Mundial Alicante 2024, la pintoresca ciudad colombiana de Cartagena recibirá más de 70 países y unos 2.000 luchadores de todo el mundo del 19 al 24 de octubre. Habrá competencia en todas las disciplinas de la WKF: forms, tatami y Ring Sport, además de MMA, boxeo y wushu.

Esteban Povrzenic se ganó su lugar en el evento más importante. Pero no siempre estuvo en esta actividad. “Me dediqué al básquet desde los 13 hasta los 24 años, empecé en El Tala y jugué hasta el último año de juveniles, dejé por laburo y volví a jugar en Calzada y salimos campeones. Después tuve que volver a dejar por el mismo motivo. Cuando me acomodé volví a reserva, hasta que entré en primera, salimos campeones y ascendimos”, recuerda el campeón argentino.

Su enamoramiento con el deporte de contacto fue automático. “Desde chico me encantaba, pero a mi familia no le interesaba que yo hiciera boxeo. Cuando vi por primera vez una pelea, dije ‘esto es increíble, es por acá’. La calma del tatami, la disciplina, trabajar y resolver bajo presión, esas son las cosas que me encantan de estas disciplinas, que te hacen estar atento a todo”, relata Esteban “El Tendón” Povrzenic, que viene de ganar por fallo unánime la pelea estelar del Rajasi Open Fight en Funes.

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Para conocer más sobre su historia

En sus redes sociales se puede seguir el día a día previo al Mundial y las formas de apoyar la causa para que pueda representar a su ciudad y al país en el certamen más importante. Su instagram es @estebanpovrzenic y el teléfono de contacto 341 3 054295.