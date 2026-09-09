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Bomberos voluntarios de Rosario realizarán un "sirenazo" exigiendo que Nación libere fondos

El cuerpo local se suma a la protesta nacional por remanentes retenidos por 60 mil millones de pesos. A Rosario le corresponderían unos 45 millones de pesos.

9 de septiembre 2026 · 17:44hs
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Los bomberos voluntarios de Rosario prenderán sus sirenas este jueves a las 10 para exigir la liberación de fondos

Los bomberos voluntarios de Rosario prenderán sus sirenas este jueves a las 10 para exigir la liberación de fondos

La Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe se sumará a la protesta nacional de todas las organizaciones de bomberos para exigir el aporte adeudado del 2025 por parte del gobierno nacional, que asciende a casi 60 mil millones de pesos. Los cuarteles de todo el país se harán escuchar este jueves con un sirenazo a las 10.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que incluye a 29 entidades provinciales, entre ellas la de Santa Fe, insistió durante meses por la liberación de los fondos de 2025 que corresponden a los remanentes, es decir, partidas que los cuarteles en regla reciben como beneficios de mantener papeles y administración sin grises. "El Ministerio de Economía atesoró esos fondos, los reclamamos y no hemos tenido respuestas", contó Raúl Ponisio, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, en LT8.

Ponisio contó que el dinero que no fue liberado asciende a $59.330.748.051,41 y que ese dinero representaría unos 45 millones de pesos para cada una de las más de 1.300 asociación de bomberos voluntarios del país. Sólo en Santa Fe hay más de 130 cuarteles de bomberos bajo la federación que conduce Ponisio. El Cuartel Nº 27 de Rosario es uno de los que espera el ingreso de esos fondos.

Frente a este panorama, los bomberos de todo el país encenderán sus sirenas a las 10 de este jueves para hacer escuchar su reclamo. De todas formas, aseguraron desde el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios que las guardias de emergencia estarán a disposición de la población

Dinero de los bomberos

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, distribuye dos veces al año partidas para los cuarteles de bomberos de todo el país. Cada cuartel debe rendir cuentas de gastos e ingresos, que luego son analizados. Quienes presentan números en rojo son sancionados y quienes muestran balances transparentes reciben un beneficio, el remanente.

"Para nosotros ese dinero es importantísimo porque es el financiamiento de cada cuartel. Nosotros no cobramos, vivimos de subsidios del estado provincial y nacional y de lo que recaudamos en actividades propias", remarcó Ponisio y contó que el dinero que reciben por parte de Nación, y que es retenido, se genera por el cobro de un porcentaje de las polizas de seguros que se realizan en Argentina, con excepción de los seguros de vida.

El directivo de los bomberos de Santa Fe planteó que el dinero le corresponde por la ley 25.054 a los cuarteles, pero lamentó que el gobierno nacional no libere ese dinero: "El Estado Nacional administra ese fondo, se lo paga a las asociaciones o cuarteles, no es plata del presupuesto del Estado".

Más de un reclamo

Si bien el reclamo principal es por los fondos retenidos, la protesta contempla otros dos ejes estratégicos para el sostenimiento operativo de los cuerpos activos.

Por un lado, exigen la plena implementación del beneficio de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dispuesto en la ley N.º 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por otro lado, solicitan que las nuevas licitaciones de la Red Federal de Concesiones contemplen la firma de convenios obligatorios con los cuarteles para compensar los gastos derivados de la atención de accidentes viales en rutas y autopistas. Desde el Consejo remarcaron que la medida será estrictamente pacífica y que las guardias operativas se mantendrán activas para atender cualquier llamado de emergencia de forma prioritaria.

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