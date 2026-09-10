La Capital | Zoom | Gran Hermano

Gran Hermano ya tiene a sus tres finalistas: quiénes van por el premio mayor

Después de más de seis meses de convivencia, el programa se prepara para definir quién se quedará con el premio mayoR

10 de septiembre 2026 · 15:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
En pocos días se define a la ganadora de Gran Hermano

En pocos días se define a la ganadora de "Gran Hermano"

El reality show “Gran Hermano: Generación Dorada” está a punto de llegar a su fin. Después de más de seis meses de convivencia, ingresos, salidas, renuncias y nuevas incorporaciones, el programa se prepara para definir quién se quedará con el premio mayor. En la última emisión, e conocieron los tres finalistas.

Cabe recordar que la decimocuarta edición del formato en Argentina comenzó el 23 de febrero, bajo la conducción de Santiago del Moro, y presentó una propuesta inédita: en lugar de reunir únicamente a participantes desconocidos, apostó por un elenco integrado por influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y figuras mediáticas, entre ellas Andrea del Boca y Divina Gloria.

Desde el comienzo, la convivencia estuvo marcada por renuncias, ingresos, reemplazos y nuevas incorporaciones. Finalmente, el miércoles por la noche, se conocieron los tres nombres que lograron llegar a la última instancia del reality.

>> Leer más: "Gran Hermano": quiénes compiten en la gran final y cuándo se define ganadora

Las finalistas de Gran Hermano

En la noche del miércoles se definieron los tres finalistas de “Gran Hermano: Generación Dorada”. Cuatro jugadoras competían por un lugar en la gran final: Luana, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

Una por una, el conductor fue anunciando quiénes continuaban en competencia y lograban asegurarse un lugar en la instancia decisiva. La primera en ser salvada fue Charlotte Caniggia, seguida por Solange Abraham.

Finalmente, fue Yipio quien logró imponerse y convertirse en la tercera finalista de la edición, mientras que Luana tuvo que abandonar la casa a pocos días de la gran final.

Antes de retirarse, Luana se despidió de sus compañeras y dijo: “Que gane la mejor”.

Noticias relacionadas
Vuelve a Rosario Empieza con D, siete letras”, protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida

Vuelve a Rosario la obra "Empieza con D, siete letras" de Juan José Campanella

Romeo y Ofelia es la nueva película de Gustavo Postiglione

Llega "Romeo y Ofelia", la película que lleva a Shakespeare a una Rosario de barras y poder

Una película protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock forma parte de los estrenos de cine de Rosario 

Estrenos de cine en Rosario: vuelven las películas más taquilleras, acción y una producción rosarina

se hundio el suelo frente a la mansion de nicolas cage en malibu y evacuaron varias casas

Se hundió el suelo frente a la mansión de Nicolas Cage en Malibú y evacuaron varias casas

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Lo último

Fondo de asistencia laboral: la letra chica que los empresarios deben conocer

Fondo de asistencia laboral: la letra chica que los empresarios deben conocer

La inflación de agosto fue del 1,7%, el valor más bajo en 14 meses

La inflación de agosto fue del 1,7%, el valor más bajo en 14 meses

Santa Fe: la ley de coparticipación se discutirá después de las elecciones

Santa Fe: la ley de coparticipación se discutirá después de las elecciones

Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

Más de 30 organizaciones impulsan un proyecto en la Legislatura para terminar con la actividad cinegética y reconvertir esos espacios hacia el turismo de naturaleza y el avistaje de aves.

Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

Por Tomás Barrandeguy
La inflación de agosto fue del 1,7%, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7%, el valor más bajo en 14 meses

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Nicki Nicole defendió su rosarinidad tras una crítica en redes
Zoom

Nicki Nicole defendió su rosarinidad tras una crítica en redes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy bolviendo de Rosario: el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

"Estoy bolviendo de Rosario": el error en un WhatsApp que destapó un crimen en Entre Ríos

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

Fotos inéditas: un alemán retrató la inauguración del Monumento en 1957

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale

Ovación
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

Por Luis Castro
Ovación

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Dos futbolistas podrían dejar Newells en los próximos días

Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

Las Leonas: Victoria Granatto salió a aclarar tras la polémica por sus comentarios sobre Messi

Las Leonas: Victoria Granatto salió a aclarar tras la polémica por sus comentarios sobre Messi

Policiales
Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión del siniestro

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal no lidera una organización criminal

La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

Muerte dudosa en la autopista Rosario-Santa Fe: hallaron el cuerpo de un hombre

La Ciudad
Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa: Goity dio algunas claves
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa: Goity dio algunas claves

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Cayó en barrio Las Flores el presunto coautor de un crimen en Villa Gobernador Gálvez

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7% en agosto pero el alivio no llega a los bolsillos
Economía

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7% en agosto pero el alivio no llega a los bolsillos

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección
El Mundo

Plan Platita de Trump: promete 5.000 dólares a cada adulto si gana la elección

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación
La Ciudad

Quieren que las motos con escape recortado vayan a compactación

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género
Policiales

Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

Bomberos realizarán un sirenazo exigiendo que Nación libere fondos
La Ciudad

Bomberos realizarán un "sirenazo" exigiendo que Nación libere fondos

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe
Agro

Siembra constante, sin pausa, en todo el centro norte de Santa Fe

Suman a 150 personas mayores para poner en valor los espacios culturales
La Ciudad

Suman a 150 personas mayores para poner en valor los espacios culturales

La oposición impuso los tiempos del debate sobre morosidad y discapacidad
Politica

La oposición impuso los tiempos del debate sobre morosidad y discapacidad

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con 22º de máxima y bastante viento

Matías Capozucca ante la Justicia: Tiene el perfil de una persona violenta
Policiales

Matías Capozucca ante la Justicia: "Tiene el perfil de una persona violenta"

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al no me voy a retirar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María, más canalla que nunca: de la previa tensa al "no me voy a retirar"

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos
Ovación

Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos
La Ciudad

En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales
Policiales

Exfiscal Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de contradicciones
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: la fiscalía habló de "contradicciones"

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa
Economía

Vicentin mejoró su propuesta y busca quedarse con la quebrada Arsa

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central
Politica

Senado: el gobierno pateó la sesión, pero dejó lista la reforma del Banco Central