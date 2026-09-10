Gran Hermano ya tiene a sus tres finalistas: quiénes van por el premio mayor

Después de más de seis meses de convivencia, el programa se prepara para definir quién se quedará con el premio mayoR

En pocos días se define a la ganadora de "Gran Hermano"

El reality show “Gran Hermano: Generación Dorada” está a punto de llegar a su fin. Después de más de seis meses de convivencia, ingresos, salidas, renuncias y nuevas incorporaciones, el programa se prepara para definir quién se quedará con el premio mayor. En la última emisión, e conocieron los tres finalistas.

Cabe recordar que la decimocuarta edición del formato en Argentina comenzó el 23 de febrero , bajo la conducción de Santiago del Moro , y presentó una propuesta inédita: en lugar de reunir únicamente a participantes desconocidos, apostó por un elenco integrado por influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y figuras mediáticas, entre ellas Andrea del Boca y Divina Gloria .

Desde el comienzo, la convivencia estuvo marcada por renuncias, ingresos, reemplazos y nuevas incorporaciones. Finalmente, el miércoles por la noche , se conocieron los tres nombres que lograron llegar a la última instancia del reality.

Las finalistas de Gran Hermano

En la noche del miércoles se definieron los tres finalistas de “Gran Hermano: Generación Dorada”. Cuatro jugadoras competían por un lugar en la gran final: Luana, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

Una por una, el conductor fue anunciando quiénes continuaban en competencia y lograban asegurarse un lugar en la instancia decisiva. La primera en ser salvada fue Charlotte Caniggia, seguida por Solange Abraham.

Finalmente, fue Yipio quien logró imponerse y convertirse en la tercera finalista de la edición, mientras que Luana tuvo que abandonar la casa a pocos días de la gran final.

Antes de retirarse, Luana se despidió de sus compañeras y dijo: “Que gane la mejor”.