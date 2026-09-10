Nicki Nicole defendió su rosarinidad tras una crítica en redes Una usuaria cuestionó en X la manera en que la cantante rosarina pronuncia “Popstars” y la artista no tardó en responder 10 de septiembre 2026 · 13:24hs

Foto: Leo Vincenti / La Capital Nicki Nicole le respondió a una usuaria de "X" que criticó su manera de hablar

Nicki Nicole continúa brillando como jurado de "Popstars", el reality show que busca formar una nueva banda pop. En ese contexto, una usuaria de X cuestionó en redes sociales la manera en la que la cantante rosarina pronuncia el nombre del programa y Nicki no tardó en responderle.

Cabe recordar que hace unos meses comenzó el reality que tiene a Nicki Nicole como jurado junto a Ángela Torres y Charly García, con la conducción de Nico Vázquez. En ese sentido, esta no es la primera vez que la cantante responde a las críticas que recibe en sus redes sociales. En otras oportunidades, incluso fue cuestionada por su apariencia física y también decidió contestar públicamente. Esta vez, la respuesta estuvo vinculada con su tonada rosarina.

Qué dijo Nicki Nicole Una usuaria publicó un posteo en X haciendo referencia a la manera de hablar de la cantante rosarina. “Me molesta que Nicki Nicole diga Popstar a Popstars”, escribió, en alusión a que la artista no pronuncia la “s” final del nombre del programa.

Nicki Nicole le respondió con otro posteo: “Soy de Rosario me podes disculpar”. La publicación se llenó de seguidores de la artista, muchos de ellos también de su ciudad natal, quienes salieron a defenderla. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Capital (@diariolacapital)