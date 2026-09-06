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Todo el color de la previa del clásico rosarino que se juega este domingo en el Gigante

Los hinchas canallas copan el estadio de Arroyito para el clásico rosarino que se juega desde las 14.45. Los leprosos despidieron al plantel en Bella Vista

6 de septiembre 2026 · 13:58hs
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El micro de Newells llegó al Gigante

Virginia Benedetto / La Capital

El micro de Newell's llegó al Gigante, que está copado por hinchas de Central. Se viene el clásico rosarino. 

Esta tarde de domingo desde las 14.45 se jugará el gran clásico rosarino en el Gigante de Arroyito. El árbitro será Yael Falcón Pérez. Central buscará extender la racha de seis triunfos en fila y Newell's va por quebrar este registro y regalarse una alegría en la casa de su rival. Los hinchas locales ya copan las inmediaciones del estadio, que tendrá un lleno total.

Con enorme expectativa amaneció la ciudad y desde antes del mediodía los simpatizantes de Central le fueron poniendo color a la previa. Está claro que los hinchas leprosos no pueden concurrir a las tribunas del Gigante porque se juega sólo con público local y fueron a despedir al plantel a la concentración de Bella Vista.

La fiesta de la ciudad está cerca de comenzar y la multitud auriazul ya copa las inmediaciones del estadio.

Leer más: El foco del clásico es la racha: Central va por más alegría y Newell's por el quiebre

Las fotos de la previa del clásico

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