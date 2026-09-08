El básquet rosarino entra en la recta final de un año histórico

Los torneos de la Asociación Rosarina de Básquetbol ingresaron en el tramo decisivo, en la temporada del centenario

Se viene toda la adrenalina del cierre de una temporada histórica del básquet rosarino.

Las competencias de la Asociación Rosarina de Básquetbol ingresaron en el tramo decisivo de una temporada muy especial, la del centenario de la institución. Con la fase regular entrando en su etapa final en las distintas categorías masculinas; y ya definida en Primera A y Primera B femenina, comienzan a aparecer los grandes candidatos, las peleas por los play-offs, los ascensos y, en algunos casos, la lucha por evitar el descenso.

En los cinco niveles de mayores, la definición tendrá un formato prácticamente idéntico. Los cuatro mejores de cada categoría accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el quinto y el duodécimo puesto deberán disputar una reclasificación. Todas las series de play-offs _reclasificación, cuartos de final, semifinales y final_ serán al mejor de tres partidos, con la excepción de Primera D, donde el primer cruce será a un solo encuentro.

En el torneo de privilegio, la Superliga, restan cinco fechas para completar la fase regular y la lucha por los primeros puestos está encabezada por Temperley, que suma 46 puntos, y Gimnasia, con 45. Ambos se disputarán el primer lugar de la tabla.

Pero no es la única pelea abierta. La clasificación directa a cuartos de final, los últimos lugares de play-offs y la permanencia mantienen a buena parte de los equipos con objetivos concretos por delante.

La lucha por evitar los dos descensos también está al rojo vivo. Tiro Suizo aparece bastante comprometido con 29 puntos, mientras que Regatas, con 31, Unión y Progreso, con 32, y Atlantic Sportsmen, con 33, intentarán escapar de la zona baja en estas últimas jornadas.

Por eso, la definición promete extenderse hasta la última fecha, con prácticamente todos los equipos teniendo algo importante por jugar.

Este viernes, además, estará el partido más esperado de la fecha: el clásico de la Sexta entre Atalaya y Sportsmen. Por cuestiones de seguridad, el encuentro volverá a disputarse a puertas cerradas.

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Primera A: una pelea por el uno que no da tregua

La lucha por el liderazgo de Primera A es todavía más ajustada. San Telmo suma 47 puntos, Fisherton 46 y Libertad 45, apenas dos unidades de diferencia entre los tres primeros.

Por el cuarto puesto también hay una disputa abierta entre Estudiantil, que suma 42 puntos, y Echesortu, con 41 y un partido pendiente frente a Newell’s.

En el otro extremo de la tabla, Municipalidad de Puerto San Martín ya perdió la categoría después de no conseguir triunfos en las 25 fechas disputadas.

Newell’s, con 33 puntos y un partido pendiente, Sionista, también con 33, Gimnasia B y Paganini Alumni de Baigorria, ambos con 32, afrontarán las últimas jornadas con dos objetivos en juego: evitar el descenso y, al mismo tiempo, quedarse con uno de los cuatro lugares que todavía otorgan acceso a los play-offs.

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Primera B: tres equipos separados por un punto

En Primera B, El Tala B continúa al frente con 44 puntos, seguido de cerca por Club Maciel y Alba de Maciel, ambos con 43 y un partido pendiente. En el caso de Alba, además, todavía debe cumplir con su fecha libre.

La jornada pasada tuvo como protagonista al clásico entre Maciel y Alba, que quedó en manos del Rojo por un ajustado 72 a 71. De esta manera, Maciel ganó los dos enfrentamientos de la fase regular y, ante un eventual empate en puntos, también tendrá ventaja deportiva.

La pelea por el cuarto lugar tiene como protagonistas a Atalaya B, con 39 puntos, Servando Bayo, con 38, y Universitario, con 37.

Pero la parte baja de la tabla también concentra buena parte de la atención. Primera B tiene tres descensos y hay ocho equipos separados por apenas cinco puntos. Central B, con 28, y Provincial B, con 27, tienen además dos partidos pendientes.

Náutico B, con 31, y Ben Hur, con 30, llegan a esta definición con una dificultad adicional: ambos sufrieron la quita de un punto por resolución del HTD y, ante una igualdad con otros equipos, perderán los desempates correspondientes.

Primera C y D: todo abierto

En Primera C todavía quedan seis fechas por disputar y Regatas B, con 45 puntos, y Saladillo B, con 43, son los principales protagonistas de la pelea por el primer puesto.

La lucha por la permanencia también está abierta, con tres descensos en juego. Sorrento, con 25 puntos, y Belgrano, con 26, aparecen muy comprometidos, mientras que el tercer descenso tiene como principales candidatos a El Tala C, con 30 y un partido pendiente, Independiente Ricardone y Paganini Alumni B, ambos con 31.

En Primera D todavía quedan ocho fechas por disputarse. Sportivo Belgrano de Oliveros lidera con 47 puntos, seguido por Libertad B, con 45, y Edison B, con 43 y un partido pendiente. En esta categoría, además, Talleres AS B abandonó la competencia por cuestiones económicas y deportivas.

El femenino ya entra en zona de play-offs

En Primera A y Primera B femenina ahora comienza la etapa más esperada: los play-offs.

Los cuartos de final, las semifinales y la final serán al mejor de tres partidos. En Primera A, los cruces de cuartos serán Regatas San Nicolás-Paganini Alumni, Náutico-Maciel, Provincial-Talleres RPB y Ben Hur-Temperley.

Rosario Central terminó décimo y deberá disputar una promoción frente al perdedor de la final de Primera B para defender su lugar en la máxima categoría.

En Primera B, los cuartos de final estarán protagonizados por Alba de Maciel-Paganini Alumni B, Sport C.D.G.-Calzada, Parquefield-Unión Arroyo Seco y A.D.E.O. C.D.G.-Sportivo Belgrano de Oliveros. Newell’s, que terminó último, ya finalizó su participación.

El gran premio será para el ganador de la final, que conseguirá el ascenso a Primera A. El perdedor tendrá todavía una última posibilidad de llegar a la máxima categoría: jugará un partido único de promoción ante Rosario Central por la décima plaza de Primera A.

Escenarios de primer nivel

En las categorías de ascenso, las semifinales tendrán un valor especial. Los ganadores de ambas llaves no solamente accederán a la final de sus respectivos torneos, sino que también conseguirán los ascensos en juego.

Así, mientras algunos equipos buscarán coronarse campeones, otros tendrán como principal objetivo alcanzar la categoría superior.

El cierre de la temporada también tendrá un escenario especial. La Asociación buscará que las finales de todas las categorías masculinas se disputen en alguno de los nuevos estadios de la ciudad: Invencible Arena e Invencible Rosario, construidos para los Juegos Sudamericanos 2026.

Se viene el cierre de una temporada histórica. Con campeonatos, ascensos en juego, play-offs, promociones y descensos, cada jornada tendrá algo importante por resolver.

Designación en selecciones

El Consejo de la Asociación Rosarina de Básquetbol designó a Marcelo Quinteros responsable de las selecciones de la entidad. Es por su trayectoria, idoneidad y compromiso con el desarrollo del básquetbol local.