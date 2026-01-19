Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

El mercado de pases cerraba este martes, pero la AFA decidió extenderlo hasta el 27 de enero. Las transferencias internacionales, hasta el 21 de marzo

Central y Newell's están muy activos en el actual mercado de pases del fútbol argentino. Mientras el Canalla incorporó cuatro refuerzos, el Rojinegro sumó a nueve. Y no se puede decir que los equipos rosarinos se hayan retirado, sino todo lo contrario.

A Central llegaron en el actual mercado Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro y Alexis Soto. Y el canalla busca ahora reforzar su faz ofensiva.

Newell's sumó a Gabriel Arias, Matías Cóccaro, Bruno Cabrera, Michael Hoyos, Franco García, Nicolás Goitea, Walter Núñez y Oscar Salomón. E incorporó definitivamente, además, a Luciano Herrera, que hasta ahora estaba a préstamo en el Parque.

La AFA extendió el mercado

En principio estaba previsto que el mercado cerrara este martes 20 de enero, pero ahora la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió extender el plazo para incorporar jugadores hasta el 27, es decir una semana más.

Luego todavía habrá tiempo para realizar transferencias internacionales, algo que será posible hasta el 21 de marzo. Este le permitiría a los clubes rosarinos negociar jugadores al exterior, algo que a su vez les abriría la puerta para realizar alguna incorporación más, después del 27 de enero.

El corrimiento de la fecha por una semana dará lugar a una situación particular, aunque no inédita: como el torneo comienza antes, podría suceder que algún jugador que debute en un equipo en la primera fecha, juegue las siguientes para otro equipo. En el pasado hubo muchos casos y ahora podría repetirse.