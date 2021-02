Es la mejor futbolista argentina pero no la convocaron para la selección

Una nota a Borrello, a cargo de la selección mayor y de la Sub 20, se publicó el 28 de enero en la web oficial de AFA. Allí el técnico dijo: "Después de haber perdido el 2020, hay que acelerar todos los tiempos y los planes son aprovechar todas las fechas FIFA”. Y agregó que no va a haber entrenamientos previos a la cita. El reencuentro con las 30 jugadoras, aún no confirmadas, será directamente en Estados Unidos y así lo dejó en claro al subrayar la importancia de la competencias.

“Cada equipo, sea de afuera o de acá, tiene sus compromisos. Ninguno tiene la obligación de ceder las jugadoras antes de la fecha FIFA, tenemos que adaptarnos al mismo sistema de la selección mayor de varones”, dijo el técnico en torno a la sexta copa She Believes donde Argentina reemplazará a Japón, que se bajó por la pandemia.

Pero la perplejidad tras las palabras del técnico se replicó por las redes cuando se supo que entre las jugadoras citadas no estaría Banini. En el Facebook de Las Pioneras del Fútbol Femenino Argentino se publicó un mensaje en favor de "La Colo", la técnica de Atlético Argentino.

Y no fue el único mensaje. También se expresó el ex jugador de Newell´s, Kurt Lutman.

Consultada sobre el mensaje de Lutman, la técnica del equipo de fútbol femenino La Nuestra, en la Villa 31 de Buenos Aires, Mónica Santino, se sonrió halagada. "No me postulo a nada, es cosa de Kurt que me quiere mucho, tengo mucho trabajo con La Nuestra", explicó Santino quien de todos modos se sumó a la crítica por la ausencia de Banini en la selección.

Un viejo entuerto

Ahora bien, para entender la falta de la mejora jugadora del país en la selección hay que entender que el entuerto no es nuevo y hay que remontarse a dos años atrás, a julio de 2019 cuando la mediocampista denunció que no había sido convocada a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por haber pedido el cambio del cuerpo técnico encabezado por Carlos Borrello.

“No están a la altura”, había dicho Banini en cuanto al cuerpo técnico elevando la voz por una parte del plantel albiceleste.

“Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera”, había publicado Banini en su cuenta oficial de Instagram, a modo de despedida de la Selección albiceleste.

Y días atrás, tras conocer que no había sido incluida en los próximos partidos de la selección dijo: "Ya no depende de mí. Sigo trabajando, entrenando y dando el máximo. La decisión no está en mis manos, lo veremos”.

Borrelo también le dedicó unas palabras a la número uno en una nota: "Es una excelente jugadora y por eso la llevé al Mundial. Yo no estoy enojado con ella, pero tienen que entender que el entrenador está para algo. Fue una decisión que tomé, nada más. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo”.

Lo cierto es que Banini no vestirá la camiseta albiceleste en el futuro inmediato y la hinchada la reclama. Todo está por verse.