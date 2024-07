Enzo Fernández pidió disculpas por los cantos virales contra los jugadores de Francia

El pedido de disculpas de Enzo Fernández

A través de sus redes sociales, el ex jugador de River escribió: “Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi Instagram durante las celebraciones con Argentina. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para esas palabras”.

“Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme quedado atrapado en la euforia de nuestras celebraciones por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter. Sinceramente lo siento”, concluyó el mediocampista.

La denuncia de Francia

Desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentaron una denuncia judicial por “comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio”, según compartieron en un comunicado en su página web.

La entidad francesa intentará “desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA”, por lo que indicaron que “el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa”.