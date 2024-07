Francia denunciará a la selección argentina por una canción racista y homofóbica

En el video se escucha cuando los futbolistas argentinos comienzan a cantar, y un instante después se corta la transmisión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Wesley_Fofana3/status/1813286455256519160&partner=&hide_thread=false Le football en 2024 : racisme décomplexé pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

Enzo Fernández salió posteriormente a disculparse desde su cuenta de Instagram, con un mensaje escrito en inglés que publicó en sus "Historias".

"Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para esas palabras", indicó.

Y añadió: "Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad".

La Federación Francesa ya había presentado una denuncia en redes sociales y ante SOS Racismo durante el Mundial de Qatar 2022, precisamente por la misma canción, que había empezado a difundirse entre los hinchas argentinos antes de que comenzara el torneo. La rivalidad entre Argentina y Francia empezó a gestarse cuando el conjunto galo eliminó en octavos del Mundial de Rusia 2018 a la selección que entonces dirigía Sampaoli, y continuó con la victoria argentina en la final de Qatar.