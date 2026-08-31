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De "no te vayas" a "te vamos a extrañar": la nueva carta de Enzo Fernández a Messi diez años después

En 2016, cuando todavía era juvenil, el mediocampista le había escrito para pedirle que siguiera en la selección. Diez años más tarde, después de jugar junto a su ídolo y ser campeón del mundo, volvió a dedicarle una carta, esta vez para despedirlo.

31 de agosto 2026 · 16:42hs
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De no te vayas a te vamos a extrañar: la nueva carta de Enzo Fernández a Messi diez años después

Enzo Fernández le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de que el capit{an anunciaara su retiro de la selección argentina. El mediocampista publicó una carta en sus redes sociales, acompañada por varias fotografías junto al rosarino, y recordó cómo pasó de soñar con compartir cancha con su ídolo a ser su compañero y campeón del mundo.

Cuando se habla de Enzo Fernández, es imposible no recordar aquella carta que le escribió al 10, luego de que Lionel Messi anunciara su primera salida de la Selección, después de la derrota ante Chile en la final de la Copa América Centenario 2016.

En aquel momento, el mediocampista todavía era un juvenil que soñaba con llegar a la Primera División y compartir algún día un partido con el máximo referente de la Albiceleste.

“Cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”, escribió.

Años después, ese deseo se convirtió en realidad. Fernández no solo llegó a compartir cancha con Messi, sino que además fue parte del equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista destacó especialmente el trato que recibió del capitán desde sus primeros días en la Selección. “Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más”, expresó.

Fernández también valoró los consejos y gestos que Messi tuvo con él durante los años que compartieron en la Albiceleste. “Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca”, agregó.

En el tramo final de su carta, Fernández reconoció que todavía le cuesta imaginar a la Selección sin Messi. “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera”, escribió.

El mediocampista cerró su mensaje con una frase que resume el vínculo entre ambos y aquel sueño que parecía tan lejano cuando era apenas un chico. “Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”.

“Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”.

La carta de Enzo Fernández a Lionel Messi completa

Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste.

Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina. Por suerte volviste.

Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca.

Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera.

Qué suerte tuve, Leo.

Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo.

Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia.

Te vamos a extrañar mucho, capitán.

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