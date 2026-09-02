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Pablo Quirno se refirió al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas: "Siempre estamos más cerca"

El canciller habló sobre el contexto actual de la disputa por el archipiélago antes de la cadena nacional de Javier Milei y destacó los avances diplomáticos

2 de septiembre 2026 · 14:32hs
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Pablo Quirno reafirmó la importancia de las Islas Malvinas en la política exterior del gobierno.

Pablo Quirno reafirmó la importancia de las Islas Malvinas en la política exterior del gobierno.

El canciller Pablo Quirno aseguró este miércoles que la Argentina tiene posibilidades de avanzar hacia la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y afirmó que el país está "más cerca" de alcanzar ese objetivo.

"Siempre hay chances, siempre estamos más cerca", respondió el funcionario cuando fue consultado por la posibilidad de que la Argentina vuelva a ejercer la soberanía sobre el archipiélago.

Quirno realizó esas declaraciones antes de participar del encuentro "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, y un día antes de la cadena nacional que Javier Milei dará este jueves, a las 21, para referirse a la cuestión Malvinas.

El canciller vinculó su optimismo con los recientes movimientos diplomáticos en torno al reclamo argentino. Sus declaraciones llegaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre las islas.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", afirmó Trump este lunes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Milei respondió al día siguiente y calificó las palabras del mandatario estadounidense como "algo muy fuerte". Además, definió el reclamo argentino sobre las islas como la causa "más importante y sagrada" para los argentinos.

>> Leer más: "Las Malvinas seguirán siendo británicas": Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump

El gobierno ratificó su reclamo de soberanía

Durante su exposición, Quirno reafirmó la importancia de las islas en la política exterior del gobierno: "Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí".

El canciller explicó que el reclamo requiere un trabajo diplomático de largo plazo, pero también medidas concretas para defender los intereses argentinos.

En ese sentido, cuestionó las decisiones adoptadas por el Reino Unido: "Hoy están ocurriendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos sino que rechazamos plenamente".

El canciller planteó: "La Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas".

Las declaraciones de Quirno se produjeron a pocas horas del la cadena nacional de Milei de este jueves. El mensaje presidencial se enfocará en la situación de las Malvinas y la estrategia diplomática argentina para defender el reclamo de soberanía.

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