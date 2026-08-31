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La última foto de Messi en la selección: llanto, desconsuelo y el fin de una era brillante

El crack rosarino Lionel Messi anunció su retiro del equipo argentino con una carta emocionante. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, confió en sus redes

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

31 de agosto 2026 · 18:49hs
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La última foto de Messi con la selección. El llanto por la final perdida en el Mundial 2026 y el fin de una era.

La última foto de Messi con la selección. El llanto por la final perdida en el Mundial 2026 y el fin de una era.

Ahora se entiende todo. Aquellas lágrimas hace poco más de un mes en la final del Mundial en Nueva York tras la derrota con España significaban muchísimo más que un triste resultado negativo. Era el final de una época dorada, brillante, sensacional, legendaria, de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sino el más trascendente. Aquel llanto desconsolado del rosarino Lionel Andrés Messi de cara a los hinchas albicelestes era su última foto con la camiseta número diez de la selección argentina.

Había terminado su último baile en la cita máxima. Y en esa despedida del fútbol de elite también se despedía a la distancia de su papá Jorge, que venía muy delicado de salud hasta lo que fue su lamentable pérdida. Ahora, en el último día de agosto en la antesala de una nueva fecha Ficha, Leo se adelantó otra vez a todos, como en la cancha, y avisó de su retiro de la selección. Una sentida carta explicó los motivos. Y la mezcla de gratitud, dolor, melancolía y admiración eterna se apoderó de todos.

No fue un lunes más para el fútbol argentino y mundial. Messi detuvo los corazones de todos con el anuncio a través de una sentida carta en sus redes sociales sobre su retiro de la selección. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma”, posteó el crack eterno, que jugó con el mismo desparpajo desde los potreros rosarinos hasta la máxima competencia mundial. Seguirá destilando su magia en el Inter Miami, pero dejará huérfana a la camiseta número diez de la selección, que no sólo perderá a un jugador extraordinario, sino al luchador que estuvo en seis mundiales y llegó a lo máximo en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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Las palabras de Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, comenzó el comunicado que ningún amante del fútbol quiso leer, pero que era inevitable para el multicampeón de 39 años. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, explicó con generosidad.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, finalizó la carta, sobre la cual reveló que “estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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Di María y la Fiera Rodríguez

Uno de sus principales laderos en la selección, Ángel Di María, no tardó en reaccionar y compartió un mensaje de agradecimiento para definirlo como “el mejor de la historia”. Y otro rosarino referencial como Maxi Rodríguez, también lo abrazó: “Amigo, se que todo tiene un final, pero este final no quería que llegue nunca”. Fueron apenas una par de mensajes de la catarata que invadió las redes sociales de personas de todos los ámbitos.

Messi es el máximo embajador de Rosario en el mundo. Y es imposible no recordar cuando jugó con la selección en Rosario el 5 de septiembre de 2009, con Diego Armando Maradona como DT en el Gigante de Arroyito, por la fecha 15 de las eliminatorias del Mundial 2010, ante Brasil, en lo que fue derrota por 3 a 1.

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Dueño de todos los récords

Así Leo le puso fin a una trayectoria impecable con la selección argentina después de disputar 207 partidos y convertir 125 goles con el combinado mayor, cifras que lo ubican como el jugador con más presencias y el máximo goleador de la historia albiceleste. Durante más de dos décadas conquistó cuatro títulos con la mayor (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024) y seis si se incluyen el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Tuvo su debut el 17 de agosto de 2005 ante Hungría, en un amistoso disputado en Budapest en el que fue expulsado pocos segundos después de ingresar. Su último encuentro fue la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Messi también es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, distinción que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la edición de 2022 se convirtió además en el único jugador que marcó durante una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

Dio todo hasta el final

Y como un león que dio batalla y entregó su talento hasta el final durante el Mundial 2026, logró el récord de ser el argentino de mayor edad en convertir en una Copa del Mundo, con 39 años. Y, además, se dio el gran gusto de jugar y ganar esa semifinal histórica ante Inglaterra, en lo que fue un partido épico desde lo emocional.

Pero más allá de los números, los logros y las estadísticas, todas superando el límite de lo posible, el principal legado de grandeza que deja Messi pasa por su valentía y destreza única con la que jugó del primer al último partido con la selección. Por eso todas las camisetas albicelestes que se ven tienen la diez y su apellido grabados en la espalda. Pero desde ahora además estará grabado a fuego en el corazón. Messi, un campeón eterno.

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