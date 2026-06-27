Enrique Macaya Márquez, el periodista que cubre su Mundial número 18 y emocionó a Scaloni

Con 91 años y 18 Mundiales en su trayectoria, Enrique Macaya Márquez volvió a emocionar al fútbol argentino tras el reconocimiento de Lionel Scaloni

Cuando Lionel Scaloni terminó de responder la primera pregunta de la conferencia previa al partido entre Argentina y Jordania, dejó por un instante el rol de entrenador y habló como un admirador. "Es un placer que me haga la pregunta. Cuando estaba en Argentina no paraba de verlo" , le dijo a Enrique Macaya Márquez antes de regalarle una primicia: Lionel Messi integraría el banco de suplentes.

Las imágenes recorrieron el mundo y volvieron a poner en primer plano a uno de los nombres más importantes de la historia del periodismo deportivo argentino.

A sus 91 años, Macaya Márquez acaba de sumar otro récord difícil de igualar: está cubriendo su 18° Mundial, más que cualquier otro periodista en la historia.

Cuando Enrique Macaya Márquez viajó por primera vez a una Copa del Mundo, el fútbol era otro. Era 1958. Brasil todavía no había ganado un Mundial. No existían los cambios durante los partidos, el VAR estaba a décadas de distancia e internet ni siquiera era una idea.

Tenía apenas 24 años cuando viajó a Suecia para cubrir el torneo que terminaría consagrando por primera vez a Pelé. Desde entonces nunca dejó de contar los Mundiales.

Estuvo en Inglaterra 1966, México 1970, Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026.

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En el camino vio debutar y retirarse generaciones enteras. Fue testigo de la explosión de Pelé, del brillo de Johan Cruyff, de la coronación de Diego Maradona, de la irrupción de Lionel Messi y del título conseguido por la Selección de Lionel Scaloni en Qatar.

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La voz de varias generaciones

Aunque comenzó su carrera en radio, Macaya se convirtió en una de las voces más reconocibles del deporte argentino gracias a la televisión.

Su participación durante décadas en Fútbol de Primera hizo que millones de argentinos asociaran su voz con cada fin de semana de campeonato.

Más tarde también integró transmisiones de TyC Sports, la TV Pública y distintos medios radiales, siempre con un estilo caracterizado por el análisis antes que por el impacto.

"Messi hace fácil lo imposible"

En una entrevista reciente concedida a La Nación durante este Mundial, Macaya evitó entrar en la eterna discusión sobre quién fue el mejor futbolista de la historia.

Pero sí dejó una definición que resume su mirada sobre Lionel Messi. "Tiene una capacidad extraordinaria para convertir algo muy difícil en algo que parece sencillo. Y eso, en el fútbol, es un talento excepcional", afirmó.

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También elogió el trabajo de Lionel Scaloni y de todo el cuerpo técnico campeón del mundo. "El mérito no es solamente suyo, sino del grupo que lo acompaña. No buscan protagonismo personal sino potenciar el rendimiento del equipo", analizó.

El abrazo que resumió una carrera

Después de responder sus preguntas en la conferencia de prensa, Scaloni dejó el escenario, caminó unos metros hasta la primera fila y saludó personalmente a Macaya Márquez.

Se abrazaron, conversaron unos segundos y posaron para una fotografía que rápidamente se volvió viral. Más tarde, el periodista contó qué sintió en ese momento. "Cuando Scaloni se me acercó, sentí cariño y respeto por su figura", resumió.

Quién es Macaya Márquez

Macaya Márquez nació en Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1934 en el porteño barrio de Flores y de niño repartía diarios. A los 15 se convirtió en cadete en Radio Rivadavia, emisora con la que estuvo identificado durante muchos años y en la que compartió el trabajo junto a la inigualable voz del Gordo José María Muñoz.

La Fifa lo distinguió oficialmente por establecer el récord de coberturas de mundiales. También fue relator de peleas de boxeo internacional siguiendo la campaña de Carlos Monzón a través de Canal 7. "La Fifa me envió un reconocimiento especial por eso. Soy el único argentino y el primero en el mundo en actividad", contó tiempo atrás el legendario periodista.

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Como comentarista pasó por varias radios: Belgrano, Radio Continental, Rivadavia, Radio 10, Mitre, La Red, Radio del Plata. En medios gráficos colaboró en las revistas Noticias, El Gráfico y Súper Fútbol, y en los diarios Perfil, Página/12 y La Nación. En 1996 se dio el gusto de publicar el libro Mi visión del fútbol.

También es muy recordado su paso por la televisión, desde 1966, donde trabajó para el viejo Canal 7 junto a Horacio García Blanco. Transmitían partidos de la vieja Primera B. Para el Mundial de Inglaterra de 1966, condujo un programa emitido en Radio El Mundo, transmitido en vivo para Argentina.

Desde fines de los 70 hasta mediados de 1985, con Canal 7 convertido en ATC, comentó partidos junto a los relatos de Héctor Drazer y Mauro Viale. En ese mismo canal condujo Fútbol de primera entre 1985-1989, Canal 9 (1989-1992) y El Trece (1992).

Participó en el programa 90 minutos de fútbol, de Fox Sports, los días lunes y viernes. En el periodo 2013-2016, formó parte de TyC Sports, donde fue panelista de Indirecto.

A lo largo de su rica y extensa trayectoria se ganó el respeto de todos los actores del mundo del fútbol, no solo a nivel local sino internacional.