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Naranja X presenta "Cuenta Compartida": la primera del país para gestionar dinero en grupo

Diseñada para aliviar tensiones y la carga mental de gestionar la plata en grupo: parejas, familias o amigos

12 de agosto 2026 · 13:38hs
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Naranja X presenta Cuenta Compartida: la primera del país para gestionar dinero en grupo

En un contexto donde gestionar en conjunto los gastos pasó de ser una elección a una necesidad, Naranja X desarrolló una infraestructura 100% nativa que permite a grupos de hasta 10 personas gestionar un saldo común, pagar servicios, dividir cuentas, invertir y ahorrar de manera conjunta. Al asignar un CBU y alias independiente, resuelve las fricciones diarias de la convivencia familiar, los roommates y los amigos recurrentes sin mezclar las finanzas personales.

Un hallazgo de la última medición de Bienestar Financiero de Naranja X pone en evidencia una contradicción cotidiana: las personas cooperan económicamente todos los días, pero lo hacen usando productos digitales diseñados para uso individual. Los números reflejan esa realidad oculta: 5 de cada 10 clientes dan ayudas económicas a personas cercanas o comparten gastos ocasionales con ellas. Al mismo tiempo, el 82% de los clientes vive con otras personas y, entre ellos, 7 de cada 10 usaron su celular para organizar los gastos del hogar. Incluso un 8% ahorró junto a un ser querido para un fin común.

En todos estos casos, la infraestructura financiera existente agrega esfuerzo a lo que debería ser simple. Sin herramientas pensadas para resolver la cooperación, las personas recurren a parches informales: registros manuales, chats para coordinar pagos y transferencias cruzadas que hay que ir tachando mentalmente. El resultado es carga mental extra y complejidad agregada a una rutina de por sí estresante, marcada por el temor a que los ingresos no alcancen.

Para resolver este problema de raíz, Naranja X anuncia el lanzamiento de "Cuenta Compartida", convirtiéndose en la primera entidad en la Argentina en ofrecer una solución nativa, colaborativa y remunerada dentro de una plataforma financiera.

"Argentina tiene más de 16 millones de hogares, de los cuales 3 cada 4 están integrados por más de una persona. Pensar en facilitarles la gestión compartida del dinero a todos ellos era inevitable. Cuenta Compartida nace así: una cuenta del grupo, donde todos ven, pagan, se organizan y hacen rendir la plata en el mismo lugar", explica Victoria Minassian, Chief Product Officer de Naranja X.

Con este desarrollo, Naranja X crea por primera vez un producto financiero diseñado específicamente para la operativa grupal. La herramienta permite a grupos de hasta 10 personas administrar un pozo común asignándole un CBU/ALIAS independiente de las cuentas personales de sus miembros permitiendo colaborar sin perder la autonomía individual.

Aspectos salientes de esta nueva solución:

  • Transacciones comunes en un solo lugar: los integrantes pueden realizar pagos de servicios, recargas y compras mediante código QR o transferencias utilizando directamente el saldo común.
  • Rendimientos diarios colectivos: el dinero depositado en la cuenta compartida genera intereses diarios sobre el saldo acumulado en el pozo común.
  • Organización y ahorro compartido mediante "Frascos": permite segmentar fondos dentro de la cuenta para reservar dinero destinado a metas grupales o gastos fijos futuros.
  • Módulo de gestión de tareas: la aplicación incorpora un sistema interno para asignar, monitorear y saldar responsabilidades cotidianas (como facturas por vencer o compras pendientes), centralizando el seguimiento en tiempo real.
  • Transparencia: los movimientos dentro del fondo común o los frascos compartidos son visibles para todos, agregando una capa de accountability permanente que acompaña distintos tipos de acuerdos económicos entre los integrantes.

"Compartir gastos es parte de la vida cotidiana: las cuentas de la casa, una escapada, el almuerzo del domingo. Pero la forma de resolverlo no cambió en años: alguien paga y se encarga de organizar a los demás, otros transfieren cuando se acuerdan o pueden y todos ponen una cuota alta de esfuerzo y tiempo; devolverles tiempo, de eso se trata", cierra Minassian.

La Cuenta Compartida se crea en dos clicks desde la app de Naranja X. Cualquier usuario puede crear un grupo, asignarle un nombre e invitar a sus contactos por notificación. Cuando el grupo ya no es necesario, pueden eliminar la cuenta.

Con casi 10 millones de clientes en todo el país, Naranja X vuelve a marcar el rumbo de la industria fintech en la Argentina, transformando la manera en que los argentinos gestionan las finanzas colectivas y reduciendo la carga operativa en la vida cotidiana. Esta funcionalidad estará disponible para los clientes de forma progresiva.

Acerca de Naranja X:

Somos una compañía que brinda soluciones tecnológicas financieras líder en Argentina. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las fintech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión financiera sea una realidad cotidiana.

Actualmente, todos los meses casi 10 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros.

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