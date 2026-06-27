El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Quien lo denunció es una mujer brasileña con al que tuvo contacto en Nueva Zelanda, en una gira de su selección. Revelación del diario OGlobo.

Ryan Mendez, el capitán de Cabo Verde, en el partido de este viernes ante Arabia Saudita.

El capitán de la selección nacional de Cabo Verde , el equipo contra el que Argentina se enfrentará en los 16avos de final del Mundial 2026, es investigado por la policía neozelandesa tras una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña.

Así lo reveló este sábado el diario brasileño OGlobo en su portal deportivo, Ge.Globo. La supuesta violación en marzo en el hotel donde se hospedaba el equipo de Cabo Verde para disputar partidos amistosos en Oceanía. La investigación se inició el 10 de abril.

El futbolista denunciado es Ryan Mendes, un extremo de 36 años que juega por la izquierda y disputó los tres encuentros de Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial, ante España, Uruguay y Arabia Saudita. Es jugador del Igdir FK de la Segunda División de Turquía.

La mujer que denunció la violación estaba en el hotel contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete para la delegación de Cabo Verde, cuyo idioma oficial es el portugués.

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La violación ocurrió en Nueva Zelanda

OGlobo publica que, según la denuncia, el incidente ocurrió el 27 de marzo de este año en el hotel donde se hospedaba la delegación de Cabo Verde en Auckland. El equipo jugó allí dos partidos amistosos en la última fecha FIFA antes del Mundial.

Cabo Verde perdió 4 a 2 ante Chile el 27 de marzo y empató 1 a 1 con Nueva Zelanda el 30.

La mujer residen en Nueva Zelanda con visa de trabajo. Se alojó en el mismo hotel que los jugadores y el cuerpo técnico de Cabo Verde y estaba disponible las 24 horas para la delegación del equipo africano.

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Cómo fue el ataque, según la denuncia

De acuerdo a la denuncia, tras el partido contra Chile la brasileña fue invitada a una reunión en una de las habitaciones reservadas para la selección de Cabo Verde y asistió creyendo que tendría que actuar como intérprete.

Sin embargo, como se trataba de una reunión social, regresó a su habitación. Poco después oyó que llamaban a su puerta y la abrió, pensando que era una solicitud de ayuda del trabajo.

Según la denuncia, fue en ese momento cuando Ryan Mendes entró en la habitación y la agredió físicamente, estrangulándola, golpeándola y mordiéndola mientras ella intentaba defenderse, y la violó.

La policía de Nueva Zelanda confirmó a Ge.Globo la investigación en curso, aunque no dio detalles debido a las estrictas leyes de privacidad que rigen en el país.