La Capital | Ovación | Messi

Messi valoró el apoyo tras la muerte de su padre: "Gracias por respetar nuestra intimidad"

El capitán argentino volvió a expresarse tras la muerte de Jorge Messi y agradeció los mensajes, gestos y el respeto hacia su familia

12 de agosto 2026 · 10:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Se multiplicaron en Rosario y el resto del país los mensajes de amor y apoyo a toda la familia Messi

Se multiplicaron en Rosario y el resto del país los mensajes de amor y apoyo a toda la familia Messi

Lionel Messi volvió a expresarse públicamente después de la muerte de su padre, Jorge Messi. Luego de publicar una extensa carta en la que recordó su vínculo con él, el futbolista rosarino utilizó sus historias de Instagram para agradecer las muestras de cariño y, especialmente, el respeto por la intimidad de su familia.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá”, escribió Messi.

El mensaje fue breve y estuvo centrado en quienes acompañaron a la familia durante los últimos días, tanto desde Rosario como desde distintos lugares del país y del mundo. “Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, agregó el capitán argentino.

El agradecimiento llega después de una despedida familiar que se desarrolló en privado y luego de que vecinos y fanáticos se acercaran espontáneamente a la casa de la infancia de Messi, en el barrio La Bajada de Rosario, para dejar flores, camisetas, banderas y mensajes para la familia.

El segundo mensaje de Messi tras la muerte de Jorge

Antes había publicado una fotografía reciente junto a Jorge acompañada por una extensa carta. Allí habló del dolor por la pérdida, de los últimos meses de su padre y del Mundial que disputó en Qatar, al que Jorge no pudo asistir debido a su estado de salud.

>>Leer más: Murió Jorge Messi, el padre de Lionel y figura clave en la carrera del crack rosarino

También recordó la presencia de su padre desde sus primeros años como futbolista y el papel que tuvo como papá, amigo y representante. En ese texto, Messi escribió: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, y contó incluso que tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

Ahora, en un mensaje mucho más breve, eligió dirigirse a quienes acompañaron a la familia y marcar especialmente el respeto por la privacidad durante el duelo.

El mensaje cerró así una serie de expresiones públicas en las que evitó referirse a otros aspectos y se concentró en despedir a su padre y agradecer a quienes estuvieron cerca de la familia.

View this post on Instagram

Una despedida en intimidad

La familia Messi había pedido privacidad durante los últimos meses y ese criterio se mantuvo después del fallecimiento de Jorge. La despedida se realizó de manera privada y con un fuerte operativo para preservar a los familiares y allegados.

>> Leer más: El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

El entorno de Messi también buscó evitar la exposición de la ceremonia y se tomaron medidas para impedir imágenes invasivas durante el último adiós.

El futbolista, que permaneció alejado de la exposición pública desde que se conoció la muerte de su padre, eligió ahora las redes sociales para compartir un sentido posteo y despedirlo públicamente.

Noticias relacionadas
Se multiplicaron en Rosario y el resto del país los mensajes de amor y apoyo a toda la familia Messi

El mensaje de Messi a sus fans: "Gracias por respetar nuestra intimidad"

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron una de las rivalidades más importantes del fútbol.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi tras la muerte de Jorge

Messi, tras la muerte de su padre: “No sé qué voy a hacer sin vos”

Las definiciones más fuertes de la carta de Messi a su padre

no se como seguir: la emotiva carta de messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Ver comentarios

Las más leídas

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Lo último

La reserva de Central lo ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

La reserva de Central lo ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

Diputados: el oficialismo logró dictamen para tratar el proyecto de inocencia fiscal ll

Diputados: el oficialismo logró dictamen para tratar el proyecto de inocencia fiscal ll

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Gabriela Denisse Banach, de 47 años, fue hallada sin vida en un departamento de Cerrito al 600 luego de que los vecinos escucharan una discusión y gritos

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes
El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo
Salud

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

El 8, un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a Jeringa como jefe

Por Martín Stoianovich
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a "Jeringa" como jefe

Otro operativo de Migraciones en Santa Fe: está vez en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Otro operativo de Migraciones en Santa Fe: está vez en la autopista Rosario-Buenos Aires

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?
Economía

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?

Zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto
Policiales

Zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Ovación
El 10 que fue la joya de Newells y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

Por Luis Castro
Ovación

El "10" que fue la joya de Newell's y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

El 10 que fue la joya de Newells y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

El "10" que fue la joya de Newell's y la rompió en Liga de Quito de la mano de Bauza

A 10 años del último cruce de corte eliminatorio en el Gigante de Arroyito por Copa Libertadores

A 10 años del último cruce de corte eliminatorio en el Gigante de Arroyito por Copa Libertadores

Los hinchas de Central tendrán demoras y restricciones en el partido con Corinthians

Los hinchas de Central tendrán demoras y restricciones en el partido con Corinthians

Policiales
Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes
Policiales

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

El 8, un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a Jeringa como jefe

"El 8", un pabellón de Piñero base de una banda criminal: condenan a "Jeringa" como jefe

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá

Increíble robo fallido: chocaron con un auto de Didi y un ladrón terminó en el piso

Increíble robo fallido: chocaron con un auto de Didi y un ladrón terminó en el piso

La Ciudad
Otro operativo de Migraciones en Santa Fe: está vez en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Otro operativo de Migraciones en Santa Fe: está vez en la autopista Rosario-Buenos Aires

Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez

Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU
Información General

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación
Economía

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario
La Ciudad

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

Santa Fe se prepara para un posible Super Niño y busca reducir el impacto en el agro
Clima

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: Tengo todo filmado
Información General

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo filmado"

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos
Policiales

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás
Policiales

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia
Información General

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia