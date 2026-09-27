Fiesta Canalla: Central celebrará el flamante título este lunes a la noche en el Monumento

El club canalla convocó a los hinchas a festejar la Supercopa Internacional este lunes en el Monumento a la Bandera

Central se coronó campeón en Santiago del Estero y celebrará este lunes en el Monumento.

Central gritó campeón el pasado sábado ante Estudiantes de La Plata logrando la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y lo celebró tanto en la capital santiagueña como en las calles de Rosario, pero este lunes, a las 20, el gran festejo canalla será en el Monumento Nacional a la Bandera.

Así lo anunció el propio club de Arroyito en las redes sociales: "¡El lunes 28/09 festejamos todos juntos en el Monumento!, a las 20 horas!".

Central tuvo un sábado de gloria. El club de Arroyito volvió a gritar la palabra más linda del fútbol: ¡campeón! Y lo hizo con la genialidad de Ángel Di María dentro de la cancha y con el corazón y la pasión de sus hinchas copando cada sector asignado del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los hinchas de Central eligieron creer

Allí en Santiago, fue un mazazo inesperado la apertura de Estudiantes casi desde el vestuario. Pero todos eligieron creer y había una razón vital: un Ángel que juega para Central.

Llegaron los goles de Di María, el primero con una genialidad de tiro libre, y el tercero que decoró la goleada y le puso el cierre al partido con el tiro desde lejos de Julián Fernández.

La fiesta de Santiago del Estero se trasladó de inmediato a la Sede Fundacional canalla y al Monumento a la Bandera. Central gritó campeón y su gente es feliz. Este lunes la fiesta tendrá a todo el pueblo auriazul celebrando en el máximo ícono de la ciudad.