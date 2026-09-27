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Boca y Racing definirán en el Gigante de Arroyito a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena se enfrentará al de Juan Pablo Vojvoda en el estadio de Rosario Central. El ganador jugará ante Banfield.

27 de septiembre 2026 · 14:54hs
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Boca y Racing definirán en el Gigante de Arroyito a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Copa Argentina 2026 avanza este domingo con el tercer duelo de los cuartos de final que es el que protagonizan Boca Juniors y Racing desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central con arbitraje de Andrés Gariano.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y TyC Sports Play.

El ganador avanza a las semifinales y enfrentará a Banfield, verdugo de Deportivo Riestra 7 a 6 por penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

La Academia no atraviesa un buen momento y su temporada 2026 está muy por debajo de las expectativas del club. Afuera de la Copa Sudamericana en la primera etapa, en el Torneo Apertura llegó a cuartos de final y en el Clausura, ya con Juan Pablo Vojvoda de entrenador, se ubica penúltimo en el Grupo B, todavía lejos de los puestos de clasificación a playoffs.

En ese contexto, la Copa Argentina es el torneo donde más posibilidades tiene de llegar al título y enfrenta a un rival que es el máximo favorito a la corona entre los que siguen en carrera por el potencial que tiene y, sobre todo, por el nivel en ascenso que lleva desde que llegó Rodolfo Arruabarrena.

Ambos equipos ganaron tres partidos para llegar a los cuartos. El equipo de Avellaneda derrotó a San Martín de Formosa 1 a 0; Defensa y Justicia 4 a 1; y Belgrano 1 a 0. Boca, por su parte, eliminó a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; Sarmiento de Junín 2 a 0; y Vélez 4 a 3 por penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Vojvoda tiene una duda en el mediocampo y es si juega Duván Vergara, Adrián Fernández o Tomás Conechny. Arruabarrena no puede contar con el arquero Álvaro Montero porque fue convocado a la selección de Colombia, pero sí con Leonel Flores quien está con el combinado albiceleste de cara a los amistosos vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero Lionel Scaloni lo desafectó unos días para que pueda competir con su club.

Posibles formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
  • Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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