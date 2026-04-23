En el búnker de Newell's, la lupa está puesta sobre Matías Cóccaro

El atacante de Newell's, quien viene recuperándose de una lesión, ayer no entrenó normal y abrió interrogantes de cara al duelo con Instituto

Cóccaro acarrea un síndrome de estrés tibial bilateral que lo tiene a maltraer, pero en el cuerpo técnico de Newell's confían en que llegaría.

Más allá de esta curva de reacción que está exhibiendo Newell's de manera positiva en el Apertura con tres triunfos y una igualdad en los últimos cuatro compromisos, el cuerpo técnico que lidera Frank Kudelka no puede agarrase ni afirmarse de esos gestos para poder repetir nombres en dos cotejos seguidos. La serie de lesiones que está persiguiendo a este equipo en este semestre continúa estableciendo y cruzando obstáculos en su tránsito e implementa complicaciones al momento del armado del once inicial para cada pleito.

En ese marco de búsquedas paralelas, por un lado se intenta afirmar en estas señales de crédito y confianza que fue forjando en los últimos pleitos, y a la vez pretende dar con una alineación base que pueda reiterar y que sirva para seguir potenciando el factor anímico en el que se están asentando estas respuestas de ratificación de rumbo, tanto de forma individual como colectiva.

Sabiendo que los objetivos reales y más importantes de Newell’s están situados mucho más adelante, sobre el final de temporada , donde se decidirá la suerte de los que pelean abajo, el conjunto leproso debe enfocarse en la recuperación de quienes arrastran problemas físicos. Y, en ese escenario, se encuentra la situación del centrodelantero Matias Cóccaro.

Los entrenamientos en Newell's

El Zorro comenzó la semana de entrenamientos a la par del grupo de jugadores a pesar de una lesión que lo tiene a maltraer, pero en la práctica de ayer no pudo trabajar de la misma manera y dentro del predio de Bella Vista se instalaron algunos lógicos signos de interrogación.

Cóccaro acarrea un síndrome de estrés tibial bilateral que no le permitió estar pleno desde su arribo al parque Independencia, y Kudelka y sus colaboradores lo van siguiendo muy de cerca fecha a fecha.

Así, cuando parecía que estaría a disposición para actuar frente a Instituto en el Coloso Marcelo Bielsa, en el entrenamiento del miércoles no se lo exigió, y se levantaron algunas luces de alerta dentro del predio leproso.

Desde el complejo Griffa hay confianza en su evolución y trascendió que es muy posible que pueda llegar bien al domingo, al próximo compromiso que propone el torneo.

Vale recordar que ante la lesión del Zorro fue el joven de la cantera Francisco Scarpeccio el que jugó en su lugar y tuvo aceptables rendimientos en los dos encuentros.

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Luciano Herrera, llegaría

Dentro del panorama de lesionados hay novedades para todos los gustos. Para el choque con la Gloria, Kudelka ya podría disponer del zaguero Oscar Salomón, y de Luciano Herrera, quien tuvo que salir en el entretiempo por molestias en el triunfazo ante Unión en Santa Fe.

En tanto, el entrenador rojinegro no podrá usar ni a Franco García ni al marcador central Bruno Cabrera.

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Todo más tranquilo en Newell's

En este escenario, con movimientos que se van dando apoyados y respaldados entre más certidumbres y tranquilidades, sobre Cóccaro van a seguir su recuperación, hora a hora, teniendo en cuenta el choque ante los cordobeses. Quedan varias sesiones de trabajo y de entrenamientos, y desde allí en el universo Newell’s creen que se podrá disponer de un hombre clave en la ofensiva.

Si no llega, si se sigue complicando la conformación del ataque, todo indica que Kudelka apelaría al pibe Scarpeccio, que está dando buenos primeros pasos.