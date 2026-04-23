La Capital | Ovación | Newell's

En el búnker de Newell's, la lupa está puesta sobre Matías Cóccaro

El atacante de Newell's, quien viene recuperándose de una lesión, ayer no entrenó normal y abrió interrogantes de cara al duelo con Instituto

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

23 de abril 2026 · 06:15hs
Cóccaro acarrea un síndrome de estrés tibial bilateral que lo tiene a maltraer

Foto: Héctor Río / La Capital

Cóccaro acarrea un síndrome de estrés tibial bilateral que lo tiene a maltraer, pero en el cuerpo técnico de Newell's confían en que llegaría.

Más allá de esta curva de reacción que está exhibiendo Newell's de manera positiva en el Apertura con tres triunfos y una igualdad en los últimos cuatro compromisos, el cuerpo técnico que lidera Frank Kudelka no puede agarrase ni afirmarse de esos gestos para poder repetir nombres en dos cotejos seguidos. La serie de lesiones que está persiguiendo a este equipo en este semestre continúa estableciendo y cruzando obstáculos en su tránsito e implementa complicaciones al momento del armado del once inicial para cada pleito.

En ese marco de búsquedas paralelas, por un lado se intenta afirmar en estas señales de crédito y confianza que fue forjando en los últimos pleitos, y a la vez pretende dar con una alineación base que pueda reiterar y que sirva para seguir potenciando el factor anímico en el que se están asentando estas respuestas de ratificación de rumbo, tanto de forma individual como colectiva.

Sabiendo que los objetivos reales y más importantes de Newell’s están situados mucho más adelante, sobre el final de temporada, donde se decidirá la suerte de los que pelean abajo, el conjunto leproso debe enfocarse en la recuperación de quienes arrastran problemas físicos. Y, en ese escenario, se encuentra la situación del centrodelantero Matias Cóccaro.

Leer más: El técnico de Newell's, Frank Kudelka, chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Los entrenamientos en Newell's

El Zorro comenzó la semana de entrenamientos a la par del grupo de jugadores a pesar de una lesión que lo tiene a maltraer, pero en la práctica de ayer no pudo trabajar de la misma manera y dentro del predio de Bella Vista se instalaron algunos lógicos signos de interrogación.

Cóccaro acarrea un síndrome de estrés tibial bilateral que no le permitió estar pleno desde su arribo al parque Independencia, y Kudelka y sus colaboradores lo van siguiendo muy de cerca fecha a fecha.

Así, cuando parecía que estaría a disposición para actuar frente a Instituto en el Coloso Marcelo Bielsa, en el entrenamiento del miércoles no se lo exigió, y se levantaron algunas luces de alerta dentro del predio leproso.

Desde el complejo Griffa hay confianza en su evolución y trascendió que es muy posible que pueda llegar bien al domingo, al próximo compromiso que propone el torneo.

Vale recordar que ante la lesión del Zorro fue el joven de la cantera Francisco Scarpeccio el que jugó en su lugar y tuvo aceptables rendimientos en los dos encuentros.

Leer más: El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newell's lo trajo

Luciano Herrera, llegaría

Dentro del panorama de lesionados hay novedades para todos los gustos. Para el choque con la Gloria, Kudelka ya podría disponer del zaguero Oscar Salomón, y de Luciano Herrera, quien tuvo que salir en el entretiempo por molestias en el triunfazo ante Unión en Santa Fe.

En tanto, el entrenador rojinegro no podrá usar ni a Franco García ni al marcador central Bruno Cabrera.

Leer más: Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo en Arroyo Seco

Todo más tranquilo en Newell's

En este escenario, con movimientos que se van dando apoyados y respaldados entre más certidumbres y tranquilidades, sobre Cóccaro van a seguir su recuperación, hora a hora, teniendo en cuenta el choque ante los cordobeses. Quedan varias sesiones de trabajo y de entrenamientos, y desde allí en el universo Newell’s creen que se podrá disponer de un hombre clave en la ofensiva.

Si no llega, si se sigue complicando la conformación del ataque, todo indica que Kudelka apelaría al pibe Scarpeccio, que está dando buenos primeros pasos.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka cumplió con los trámites de rigor en la Seccional 2ª tras el choque de esta madrugada en Echesortu

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Tras el choque. La camioneta en la que iba Frank Kudelka, junto a dos colaboradores, frente a la Seccional 2ª

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

El Colo Ramírez convirtió el tercero de Newell’s en la cancha de Unión y lo festeja con Gómez Mattar.

El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newell's lo trajo

Darío Herrera, árbitro del superclásico, recibe la protesta de los jugadores de River por un penal no sancionado.

Darío Herrera, del superclásico a árbitro en la visita de Central a Estudiantes de Río Cuarto

Ver comentarios

Las más leídas

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

Lo último

Provincial tiene otra oportunidad para cerrar la serie en la Liga Argentina de Básquet

Provincial tiene otra oportunidad para cerrar la serie en la Liga Argentina de Básquet

El lenguaje visual de Los Redondos aterriza en Rosario de la mano de Rocambole

El lenguaje visual de Los Redondos aterriza en Rosario de la mano de Rocambole

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

Desde el club no dieron detalles de la acusación. Se convocó a una "reunión urgente" y se contactó a la Defensoría de Niñez y Adolescencia

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia
Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados
La Ciudad

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Manifestación frente a Tribunales: denuncian campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Manifestación frente a Tribunales: denuncian campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas

Inundaciones en el norte de Santa Fe: emergencia agropecuaria en tres departamentos
la region

Inundaciones en el norte de Santa Fe: emergencia agropecuaria en tres departamentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

El día que Bielsa le mandó una carta al nuevo DT de Central Córdoba

El día que Bielsa le mandó una carta al nuevo DT de Central Córdoba

Ovación
Luca Regiardo y su sueño en Newells: Me muero por hacer mi primer gol

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo y su sueño en Newell's: "Me muero por hacer mi primer gol"

Luca Regiardo y su sueño en Newells: Me muero por hacer mi primer gol

Luca Regiardo y su sueño en Newell's: "Me muero por hacer mi primer gol"

En el búnker de Newells, la lupa está puesta sobre Matías Cóccaro

En el búnker de Newell's, la lupa está puesta sobre Matías Cóccaro

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Policiales
Crimen en Empalme Graneros: el sospechoso ya había sido condenado por balear a un vecino
Policiales

Crimen en Empalme Graneros: el sospechoso ya había sido condenado por balear a un vecino

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una presunta discusión con un vecino

Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una presunta discusión con un vecino

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

La Ciudad
El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Manifestación frente a Tribunales: denuncian campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Manifestación frente a Tribunales: denuncian campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Pobreza infantil: el municipio confirma que la demanda de ayuda viene creciendo

Pobreza infantil: el municipio confirma que la demanda de ayuda "viene creciendo"

El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero
Economía

El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe llevará más de mil títulos
Zoom

Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe llevará más de mil títulos

Arnaldo Sialle: Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba, afirmó el nuevo técnico charrúa

Por Juan Iturrez
Ovación

Arnaldo Sialle: "Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba", afirmó el nuevo técnico charrúa

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual
La Ciudad

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008
Información General

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Cayó en dos años la cantidad de personas con acceso a los servicios básicos
Economía

Cayó en dos años la cantidad de personas con acceso a los servicios básicos

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés
Politica

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Por Pablo Mihal
Ovación

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas
Ovación

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia
Información General

Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia

Un obrero cayó al vacío en una obra en construcción en el macrocentro y está grave
La Ciudad

Un obrero cayó al vacío en una obra en construcción en el macrocentro y está grave

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien
OVACION

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Sin salida, la Justicia dictó la quiebra de la emblemática láctea Sancor
Economía

Sin salida, la Justicia dictó la quiebra de la emblemática láctea Sancor