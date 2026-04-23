Luca Regiardo y su sueño en Newell's: "Me muero por hacer mi primer gol"

“Nuestro objetivo es tratar de sacar la máxima cantidad de puntos posibles, hacer una buena pretemporada y luego pelear por clasificar a playoffs en el próximo torneo ”, dijo Luca Regiardo . Así se refirió a la situación de Newell's en el final de la primera fase del Apertura 2026.

Más allá de sus 19 años y la responsabilidad que le tocó, el futbolista tiene las ideas claras, buscando los próximos desafíos para el equipo y cuáles son las prioridades. Con respecto a las claves que llevaron a la Lepra a remontar la crisis futbolística desde los últimos puestos en la tabla anual y la de promedios, el volante subrayó: "Creo que en estas últimas cuatro fechas tomamos regularidad" .

Entre los motivos del mal momento que atravesaron los rojinegros, el mediocampista apuntó al proceso de recambio de entrenadores. "Sabíamos que todo proceso lleva su tiempo y que tras la salida de la dupla había que esperar para que se note la llegada de Kudelka. Teníamos poca confianza a pesar de trabajar bien ” explicó.

Durante una charla en el programa "Ni Más Ni Menos" de La Red Rosario , Regiardo contó cómo llegó a convertirse en el capitán de sus compañeros. Al respecto, recordó: " Gabriel Arias me dio la cinta el primer día que salió lesionado. Luego, el Colo Ramírez cuando salió en el clásico. Y al partido siguiente estaba la cinta en mi sector del vestuario".

“Me muero por hacer mi primer gol en Newell’s. Me gustaría que fuera un remate desde afuera del área, la única manera que tengo de hacerlo", afirmó el futbolista entre risas. Así compartió un sueño muy claro y marcado desde su desembarco en primera división.

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El volante consideró que fue determinante el desembarco de los juveniles de Bella Vista para la levantada y la conjunción que se dio con los que vinieron de otros clubes. “Estamos contentos, con ganas de sacar al club de este momento que está pasando. Tanto los chicos del club como los que vinieron de afuera estamos tirando todos para el mismo lado", comentó.

Cerrando la charla, el jugador elogió a su director técnico, que a su vez lo considera una pieza clave para comenzar la cadena de buenos resultados. En el marco de ese vínculo, señaló: "Frank Kudelka es un técnico muy trabajador. Desde que llegó nos está motivando mucho, dándonos confianza, que era algo que nos faltaba. Nos ayudó mucho. Es muy pedagógico, tiene mucha experiencia y manejo del grupo".