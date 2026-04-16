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En Newell's, las respuestas y soluciones siempre estuvieron adentro

Newell's le renovó hasta 2029 a Luca Regiardo, Facundo Guch y Jerónimo Russo, tres pibes de la cantera que dieron la cara en plena crisis y lograron insertarse en la formación titular

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

16 de abril 2026 · 06:15hs
El mediocampista Luca Regiardo

Foto: Héctor Río / La Capital

El mediocampista Luca Regiardo, a los 19, es el capitán de Newell's y es un motor de empuje y de referencia para sus compañeros.

 

En Newell's, siempre las soluciones estuvieron mirando abajo, a los pibes de las inferiores. Construyendo, forjando, y modelando desde el fútbol ese vínculo distintivo, ese sentido de pertenencia que caracterizó la esencia de este club, tan pasional. Desde esa plataforma de cepa rojinegra, desde ese sentimiento de identificación y de arraigo, que sobrevivió a estos crueles tiempos de crisis que en los últimos años se empecinaron con la institución del Parque, debe formar jugadores para subir a la primera división.

Todo debe apuntar ahí y tiene que tratar de encuadrarse en un tránsito que respete la cadencia necesaria, para que el club pueda otorgarle las herramientas adecuadas para poder acceder, insertarse, pisar firme y asentarse en el escenario de mayor exigencia. Por eso, la renovación hasta 2029 que firmaron ayer Luca Regiardo, Facundo Guch y Jerónimo Russo, representa una excelente señal, hacia adentro y hacia afuera, sobre todo para aquellos que están atravesando las categorías formativas en el club rojinegro.

Cuando miran hacia arriba, los más chicos tienen que ver y reconocer referentes conocidos, tangibles y cercanos, que se hayan formado en las canchas de Bella Vista, que hayan compartido vestuarios, y que se hayan cruzado en la cotidianeidad del predio de entrenamientos rojinegro.

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Reorganizar procesos en Newell's

Ese proceso debe incluir miradas permanentes hacia adentro, a todas las categorías, comprendiendo que los jugadores, para llegar a su puesta a punto ideal para jugar en primera, precisa cursar tiempos muy particulares y propios, que obedecen a la realidad del contexto que rodea al jugador, y también a la actualidad del equipo de la división superior.

Por eso cada futbolista responde a su propia historia, sus instancias de maduración, a cómo atravesó el ciclo formativo para ver cómo se produce esa inserción, tan necesaria en clubes de este tipo, que buscan ese propósito. En ese escenario de irrupción se cruzan un montón de factores y por eso cada jugador que llega a primera sirve como guía y referencia para el resto.

Así, funciona la virtuosa rueda formativa, y también esas apariciones permiten que Newell’s se pueda nutrir económicamente de las ventas de los futbolistas formateados en su cantera. Por eso, no sólo es llegar, también es mantenerse, y evolucionar al máximo de las posibilidades. Así es la alta competencia.

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Newell's debe volver a las raíces

La Lepra sabe que necesita volver a sus raíces con gestos e indicaciones firmes, para poder reconocerse y proyectarse hacia donde señalan sus mandatos naturales. Todavía quedan muy lejos esos objetivos, pero es muy bueno que el club exhiba este tipo de decisiones.

Para poder mirar adelante, sin pesadas cargas de arrastre, Newell’s necesita seguir acentuando este proceso de revitalización, afirmar estos signos vitales que consiguió con dos triunfos y un empate en los últimos tres encuentros en el torneo.

Y sumar, y hacer cada vez más importante el rol y la ascendencia de los pibes, es otro gran paso en la dirección correcta.

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Las nuevas fuerzas en Newell's

Para enterrar los recuerdos recientes, hay que apoyarse en las nuevas fuerzas, y Regiardo, Guch, y Russo, han logrado integrarse en la primera leprosa y se han ubicado entre los once de arranque. Por eso el club comunicó oficialmente que le renovó contrato a los res, hasta diciembre de 2029.

Dentro de Newell’s apuntan a que este efecto positivo se multiplique, contagie motive y alcance a Jerónimo Gómez Mattar y Valentino Acuña, dos que han quedado un poco atrás en esta carrera de competitividad interna. Curiosamente, los que aparecían como las joyas de las juveniles que debían irrumpir en el escenario mayor, son los que les está costando un poco más.

Gómez Mattar tiene chances de jugar el viernes en la visita ante Unión, ya que Rodrigo Herrera no ha tenido buenas presentaciones. Esa es una de las pocas dudas en el búnker rojinegro. Y Acuña, al que pusiero la diez en la espalada, fue al que más le está costando este 2026.

En este escenario de reconstrucción y reposicionamientos internos, Newell’s pretende crecer desde el pie, desde sus raíces, para volver a honrar su cultura, sus ritos y su punto de origen y partida. Ese es el único camino.

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