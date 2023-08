México: los narcos secuestran jóvenes para reforzar sus "ejércitos"

Cris Morena presentó "Te quiero y me duele", una "gran historia de amor e identidad"

La Fiscalía de Jalisco confirmó esta semana el hallazgo de restos óseos calcinados en Lagos de Moreno, entre los que había cuatro cráneos. Aunque las autoridades no han podido determinar rasgos físicos, edad o sexo, la hipótesis que manejan expertos y fuentes cercanas a la investigación apunta a que se trataría de los jóvenes desaparecidos. Pero las familias de los cinco desaparecidos que han podido ver los restos han dicho que están “casi seguros” de que no pertenecen a sus familiares. “Nos enseñaron las fotos de los cuatro cuerpos calcinados para que los reconociéramos, pero nosotros no reconocimos a ninguno de nuestros hijos. Uno de los cuerpos tenía como placas de alguna lesión, las que ponen cuando se quiebra un hueso”, le dijo Juan Martínez, padre de Jaime, al diario mexicano Milenio.