Central y Carlos Tevez nadan en el desconcierto

No avanza, los resultados son pobres y lo mejor que le puede pasar a Central es que llegue el final lo antes posible. No tiene en vista el horizonte, luce extraviado y Carlos Tevez se desconcierta. Lo que sí tiene en claro el DT es que la gente necesita claridad a la hora de las palabras y lo que expresa tiene en general aceptación. Pero no es suficiente para lo que significa el canalla, hoy ubicado en el puesto 22 de la tabla de posiciones.