Almirón probó un equipo de cara al debut copero de Central, con algunos regresos importantes

El entrenador canalla comenzó con los ensayos y aparecieron nombres que en Arroyito esperaban. El jueves, ante Independiente del Valle en el Gigante

Las horas pasan, la tensión crece y, mientras tanto, Jorge Almirón busca el once ideal con el que Central iniciará su participación en la Copa Libertadores de América, el jueves ante Independiente del Valle de Ecuador . El técnico canalla paró ya un equipo tentativo y, por los nombres utilizados, hay buenas noticias en Arroyito.

Este martes por la mañana el cuerpo técnico ordenó un ensayo futbolístico ya con vistas al choque del jueves en el Gigante de Arroyito , en medio de un cuadro de situación un tanto complejo por el tema de las lesiones. Pese a ello, lo saliente fue la presencia de Ángel Di María entre los once.

Fideo era "el" jugador a recuperar por la importancia que tiene dentro del equipo y esta vuelta al ruedo, al menos en un entrenamiento de fútbol, es la mejor noticia que puede haber hoy en Arroyito.

Pero Di María no fue el único de los "tocados" que formó parte del equipo que Almirón puso en cancha. Sucedió lo mismo con Ignacio Ovando , quien viene de quedarse afuera el pasado sábado frente a Atlético Tucumán , por el torneo Apertura.

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Desde que llegó a Arroyito, Di María siempre fue el foco de atención en Central, pero en estos últimos meses más que nunca. Porque hace más de un mes que viene lidiando con una lesión en el aductor izquierdo de la que parece estar recuperado totalmente. En caso contrario, Almirón difícilmente lo hubiese exigido este martes teniendo en cuenta que faltan dos días para el partido.

DimaCML Ángel Di María jugó su último partido en Central ante Banfield. Ese día ingresó en el complemento. Celina Mutti Lovera / La Capital

La última vez que Fideo estuvo en cancha fue en el choque contra Banfield, el pasado 14 de marzo. Ese día ingresó en el complemento y con 30 minutos en cancha al Canalla le alcanzó para torcer el resultado.

Todo al debut copero

Pero de ahí en más ya nunca pudo volver a jugar, por eso su participación en el debut de Central en Copa Libertadores se puso como tema prioritario en Central. Viajó a Mendoza y fue al banco, pero no sumó minutos ante Independiente Rivadavia y después de eso ni siquiera fue convocado para el encuentro frente al Decano. Como no podía ser de otra forma, todos los cañones estaban apuntados a la Copa Libertadores.

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No hay confirmación por parte del técnico ni la va a haber hasta una hora antes del inicio del partido, pero todo parece indicar que este inicio de camino por parte del Canalla en el certamen continental será con Angelito en cancha. Su presencia le dará sin dudas un salto de calidad al equipo que intentará arrancar la competencia con el pie derecho.

OvandoVB Ignacio Ovando viene quedarse afuera del último encuentro ante el Decano. Es probable que regrese a la zaga central. Virginia Benedetto / La Capital

Hay una condición indiscutible para que su aporte sea lo más efectivo posible: que esté al ciento por ciento desde lo físico (se recuerda que en el clásico jugó ya tocado y que igualmente fue determinante en el triunfo). Y la decisión que tomó Almirón en este primer trabajo futbolístico antes del partido es un puntal frente a esa especulación.

Ovando reapareció en la zaga central

Donde el técnico tiene serios problemas también es en la zaga central, pero al parecer los nubarrones ya no son tan amenazantes. La inclusión de Ovando en el equipo es otra de las buenas noticias en relación. El juvenil vino de la selección sub-20 con una molestia muscular que lo dejó afuera del último encuentro, lo que obligó a Almirón a apostar por Luca Raffin y a improvisar con Alexis Soto como central.

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¿A quién tuvo como acompañante Ovando en la zaga central? A Gastón Ávila, otro de los que está para volver. Nadie dudaba de que el Gato iba a estar presente e jueves, pero igual había que esperar. De esta forma, esa dupla de centrales no es otra que la que jugó la gran mayoría de los partidos en el torneo Apertura.

AvilaSSM Gastón Ávila jugó la mayoría de los partidos en el torneo Apertura. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Y podría darse una vuelta más al equipo titular, la de Emanuel Coronel, quien en el último partido ingresó en el complemento luego de haber sido convocado nuevamente por el técnico. Si Coronel va desde el arranque, Enzo Giménez cambiará de posición y ocuparía el lugar de Gaspar Duarte.

El equipo que paró Almirón

Pasando en limpio, los once que Almirón probó en este ensayo fueron: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

De confirmarse estos once, serían cinco los cambios en el Canalla en relación a los que vienen de jugar contra Atlético Tucumán. Adentro Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila y Di María por Jorge Broun, Raffin, Soto, Duarte y Pol Fernández, respectivamente.