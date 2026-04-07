La Capital | Ovación | Central

Almirón probó un equipo de cara al debut copero de Central, con algunos regresos importantes

El entrenador canalla comenzó con los ensayos y aparecieron nombres que en Arroyito esperaban. El jueves, ante Independiente del Valle en el Gigante

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de abril 2026 · 14:39hs
Jorge Almirón sabe que el partido que se juega Central el próximo jueves es muy importante.

Virginia Benedetto / La Capital

Jorge Almirón sabe que el partido que se juega Central el próximo jueves es muy importante.

Las horas pasan, la tensión crece y, mientras tanto, Jorge Almirón busca el once ideal con el que Central iniciará su participación en la Copa Libertadores de América, el jueves ante Independiente del Valle de Ecuador. El técnico canalla paró ya un equipo tentativo y, por los nombres utilizados, hay buenas noticias en Arroyito.

Este martes por la mañana el cuerpo técnico ordenó un ensayo futbolístico ya con vistas al choque del jueves en el Gigante de Arroyito, en medio de un cuadro de situación un tanto complejo por el tema de las lesiones. Pese a ello, lo saliente fue la presencia de Ángel Di María entre los once.

Fideo era "el" jugador a recuperar por la importancia que tiene dentro del equipo y esta vuelta al ruedo, al menos en un entrenamiento de fútbol, es la mejor noticia que puede haber hoy en Arroyito.

Otro "tocado", además de Di María

Pero Di María no fue el único de los "tocados" que formó parte del equipo que Almirón puso en cancha. Sucedió lo mismo con Ignacio Ovando, quien viene de quedarse afuera el pasado sábado frente a Atlético Tucumán, por el torneo Apertura.

>>Leer más: De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

Desde que llegó a Arroyito, Di María siempre fue el foco de atención en Central, pero en estos últimos meses más que nunca. Porque hace más de un mes que viene lidiando con una lesión en el aductor izquierdo de la que parece estar recuperado totalmente. En caso contrario, Almirón difícilmente lo hubiese exigido este martes teniendo en cuenta que faltan dos días para el partido.

DimaCML
Ángel Di María jugó su último partido en Central ante Banfield. Ese día ingresó en el complemento.

Ángel Di María jugó su último partido en Central ante Banfield. Ese día ingresó en el complemento.

La última vez que Fideo estuvo en cancha fue en el choque contra Banfield, el pasado 14 de marzo. Ese día ingresó en el complemento y con 30 minutos en cancha al Canalla le alcanzó para torcer el resultado.

Todo al debut copero

Pero de ahí en más ya nunca pudo volver a jugar, por eso su participación en el debut de Central en Copa Libertadores se puso como tema prioritario en Central. Viajó a Mendoza y fue al banco, pero no sumó minutos ante Independiente Rivadavia y después de eso ni siquiera fue convocado para el encuentro frente al Decano. Como no podía ser de otra forma, todos los cañones estaban apuntados a la Copa Libertadores.

>>Leer más: Jaminton Campaz volvió entonado de la selección y solo no fue la figura por los goles de Alejo Veliz

No hay confirmación por parte del técnico ni la va a haber hasta una hora antes del inicio del partido, pero todo parece indicar que este inicio de camino por parte del Canalla en el certamen continental será con Angelito en cancha. Su presencia le dará sin dudas un salto de calidad al equipo que intentará arrancar la competencia con el pie derecho.

OvandoVB
Ignacio Ovando viene quedarse afuera del último encuentro ante el Decano. Es probable que regrese a la zaga central.

Ignacio Ovando viene quedarse afuera del último encuentro ante el Decano. Es probable que regrese a la zaga central.

Hay una condición indiscutible para que su aporte sea lo más efectivo posible: que esté al ciento por ciento desde lo físico (se recuerda que en el clásico jugó ya tocado y que igualmente fue determinante en el triunfo). Y la decisión que tomó Almirón en este primer trabajo futbolístico antes del partido es un puntal frente a esa especulación.

Ovando reapareció en la zaga central

Donde el técnico tiene serios problemas también es en la zaga central, pero al parecer los nubarrones ya no son tan amenazantes. La inclusión de Ovando en el equipo es otra de las buenas noticias en relación. El juvenil vino de la selección sub-20 con una molestia muscular que lo dejó afuera del último encuentro, lo que obligó a Almirón a apostar por Luca Raffin y a improvisar con Alexis Soto como central.

>>Leer más: Alejo Veliz se sacó la mufa por dos y se desahogó después de errar un penal justo antes de la Copa

¿A quién tuvo como acompañante Ovando en la zaga central? A Gastón Ávila, otro de los que está para volver. Nadie dudaba de que el Gato iba a estar presente e jueves, pero igual había que esperar. De esta forma, esa dupla de centrales no es otra que la que jugó la gran mayoría de los partidos en el torneo Apertura.

AvilaSSM
Gastón Ávila jugó la mayoría de los partidos en el torneo Apertura.

Gastón Ávila jugó la mayoría de los partidos en el torneo Apertura.

Y podría darse una vuelta más al equipo titular, la de Emanuel Coronel, quien en el último partido ingresó en el complemento luego de haber sido convocado nuevamente por el técnico. Si Coronel va desde el arranque, Enzo Giménez cambiará de posición y ocuparía el lugar de Gaspar Duarte.

El equipo que paró Almirón

Pasando en limpio, los once que Almirón probó en este ensayo fueron: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

De confirmarse estos once, serían cinco los cambios en el Canalla en relación a los que vienen de jugar contra Atlético Tucumán. Adentro Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila y Di María por Jorge Broun, Raffin, Soto, Duarte y Pol Fernández, respectivamente.

Noticias relacionadas
Djorkaeff Reasco y Carlos Cocoliso González, las cartas en la ofensiva que tiene el DT de Independiente del Valle.

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Libertadores. El equipo de Ecuador llega diezmado por distintas lesiones para enfrentar a Central. 

Libertadores: Independiente del Valle también sufrió bajas por lesión

Central. Ángel Di María no juega como titular desde el clásico, aunque entró ante Banfield. Se espera que esté disponible para el encuentro debut de la Copa Libertadores.

Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Central logró su primera unidad en 2026 en el torneo de Primera C de Futsal.

Futsal de AFA: Central sumó un punto ante Deportivo Merlo en el campeonato de Primera C

Ver comentarios

Las más leídas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Lo último

Un lugar limpio y bien iluminado vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

"Un lugar limpio y bien iluminado" vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Afluente Galería de Arte Contmeporáneo inaugurará una nueva muestra este viernes en Puerto San Martín

Afluente Galería de Arte Contmeporáneo inaugurará una nueva muestra este viernes en Puerto San Martín

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Por el crimen de José Rendón, un hombre y una mujer que son pareja fueron imputados bajo una carátula que implica la pena de prisión perpetua
Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe
La Ciudad

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
LA REGION

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Créditos del Banco Nación: la versión de la diputada rosarina apuntada por Caputo
Política

Créditos del Banco Nación: la versión de la diputada rosarina apuntada por Caputo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Ovación
Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime
Ovación

Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

Una figura de la selección argentina lanzó su propia colección de ropa basada en anime

Polémica en Brasil: la estrella que jugará la Libertadores y llegó al estadio en helicóptero

Polémica en Brasil: la estrella que jugará la Libertadores y llegó al estadio en helicóptero

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Policiales
Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

La Ciudad
Un lugar limpio y bien iluminado vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones
Cultura

"Un lugar limpio y bien iluminado" vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
La Ciudad

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Política

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
Ovación

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
Economía

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
Política

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
Economía

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa