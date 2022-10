Tevez picante, por el resultado, los arqueros y Komar

No fue una conferencia más la de Carlos Tevez luego del empate ante Unión. Habló no solo del partido, donde consideró injusto el resultado, sino que confirmó quien iba a ser el arquero los últimos cuatro partidos del campeonato, Gaspar Servio , y además habló de Juan Cruz Komar, quien por una lesión que puso en duda se ausentó y tuvieron que acudir a un juvenil como Jonatan Bogado quien estaba jugando con la reserva en Santa Fe.

“El resultado no es justo, fuimos muy superiores. Pegamos dos pelotas en el travesaño y erramos tres mano a mano. Habíamos planteado presionar arriba y no lo hicimos. De ahí nos hicieron el gol y por eso fueron los tres cambios. Fue responsabilidad mía. Los chicos siempre tienen mi apoyo pero en este caso no podía esperar al entretiempo”, señaló Carlos Tevez .

Todavía no definió los once: Carlos Tevez piensa pero no los tiene

Al preguntarle sobre si estaba cómodo expresó: “Yo estoy bien. Es complicado mantenerse fresco. Pero di mi palabra de que me iba a quedar con estos chicos y acá estoy, poniendo el pecho”

El Apache continuó: “Lo de Komar fue un poco desprolijo. En el entrenamiento de la mañana manifestó que tenía un problema en la rodilla y tuvimos que llamar a un chico de reserva a última hora que estaba jugando en esos momentos. Como digo siempre, el que no quiera estar que no esté. No voy a estar pensando en esas cosas. Después le mejoró el dolor. Lo mandamos para que haga los estudios pero no arrojaron ninguna lesión. El martes trabajará con los kinesiólogos y veremos cómo evoluciona. No voy a tomar ninguna medida. No queremos tener más quilombos”.

“Malcorra no fue titular porque había salido con una molestia ante Platense y queríamos hacer presión alta. No lo iba a poner de entrada. Pero nos hicieron el gol y hubo cambio de planes”.

También se refirió al tema de los arqueros: “Quedan cuatro partidos. El análisis ya está hecho. De acá hasta el final va a atajar Servio y después se verá”.

Cuando lo consultaron sobre la racha de 6 partidos sin ganar y le preguntaron qué le faltaba al equipo, dijo: “Nos está faltando el gol. Tenemos que seguir aprendiendo y crecer como equipo”.

Finalmente le preguntaron si le queda algo por probar y respondió: “No. Solo queda ganar y para salir de este momento hay que seguir trabajando. Estos días libres nos van a venir muy bien”.