Visita del papa León XIV: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Se trata de una herramienta digital creada por el sacerdote Javier Carbone. Tiene funciones que no requierene conexión a internet

El párroco rosarino Javier Carbone desarrolló una aplicación que permite localizar a otras comunidades de la Arquidiócesis de Rosario durante los encuentros multitudinarios que brindará el papa León XIV en su visita al país.

Se trata de alpapa.org , una herramienta digital que funciona parcialmente sin conexión a internet y permitirá conocer estadísticas sobre la participación de los peregrinos.

Bajo el lema "Encontrá a los tuyos" , la página permite que un responsable registre su grupo, parroquia o comunidad, indique su localidad de origen y la cantidad de peregrinos que lo integran. Mediante la geolocalización, otros responsables pueden visualizar en un mapa qué comunidades se encuentran cerca.

El párroco Carbone comentó en declaraciones a La Capital que la iniciativa surgió por las ganas y el entusiasmo de querer poner al servicio lo que uno sabe y puede aportar a la comunidad.

"Muchas personas manifestaban esta inquietud de poder distinguir a la comunidad rosarina ante una multitud que irá a ver al Papa y esta creación es un poco una respuesta a eso, para poder identificarnos", comentó.

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El sacerdote comentó que también pensó en la creación de esta herramienta digital a partir de su formación como diseñador gráfico y publicista, profesiones que alcanzó en paralelo a su camino espiritual.

"Me recibí de diseñador gráfico justo en el año que entré al seminario. Siempre estuve vinculado a la programación, o sea, soy programador, estudié marketing y nuevas tecnologías, por eso me gusta siempre estar en este ámbito para realizar este tipo de de aportes", señaló.

Una herramienta pensada para grandes concentraciones

Frente a la posible saturación de las redes móviles, alpapa.org permite descargar anticipadamente mapas de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

De esta manera, aun sin conexión, los peregrinos pueden consultar la cartografía y las últimas ubicaciones conocidas de otros grupos, aunque estas no se actualicen hasta recuperar internet.

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La aplicación funciona directamente desde el navegador del celular, sin necesidad de instalarla desde las tiendas digitales.

Estadísticas de participación

Además de facilitar el encuentro entre comunidades, alpapa.org permitirá reunir estadísticas sobre la participación de los fieles de la Arquidiócesis de Rosario en los acontecimientos vinculados a la visita de León XIV.

Tecnología al servicio del encuentro

La iniciativa creada por Carbone busca aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la cercanía y la comunión entre los peregrinos, convirtiendo una herramienta digital en una oportunidad para encontrarse y reconocerse como parte de una misma Iglesia.

Quién es el padre Javier Carbone

El padre Javier Carbone es sacerdote de la Arquidiócesis de Rosario, diseñador gráfico y publicista, con amplia experiencia en comunicación, marketing y nuevas tecnologías. Actualmente es párroco de la parroquia San José Obrero de Capitán Bermúdez.

La aplicación fue desarrollada para facilitar el encuentro entre las comunidades de la Arquidiócesis de Rosario durante la visita del Santo Padre.

Los responsables de grupos y comunidades pueden ingresar anticipadamente a la aplicación para registrarse y descargar los mapas antes de llegar a los lugares de celebración.