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Central tras la definición: la baja de Gastón Ávila, una complicación a futuro

En un partido que estaba controlado, el Gato se excedió y la roja lo deja afuera de al menos los octavos. Será una ausencia sensible en el Canalla

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de noviembre 2026 · 14:56hs
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Gastón Ávila impacta con dureza contra el arquero Gualtieri. El central fue expulsado tras el llamado del VAR.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Gastón Ávila impacta con dureza contra el arquero Gualtieri. El central fue expulsado tras el llamado del VAR.

En medio de un sábado cargado de sensaciones, de euforia primero y desencanto después, los 90 minutos frente a Estudiantes de Río Cuarto dejaron del lado de Central unas cuantas cosas en claro o al menos para el análisis. Una de ellas, la expulsión de Gastón Ávila, un jugador clave en este equipo de Jorge Almirón.

Hoy en Arroyito lo que se hace es elaborar el duelo de ese título que se le fue de las manos en los segundos finales del partido de Boca, con ese gol de Enner Valencia. Por supuesto que habrá tiempo para repensar todo lo que pasó y lo que se viene, pero en ese futuro hay algo ya seguro sobre lo que trabajar.

Central pierde un jugador titular, uno de los pilares de esa defensa que demostró un crecimiento en esta última etapa de la temporada. Quien se queda afuera también es un referente.

Para Almirón es un contratiempo

Jorge Almirón tiene unos cuantos nombres a mano como para observar, pero más allá de eso, y de las dos semanas por delante para el cruce con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, es una realidad que lo del Gato Ávila resultó y resultará un verdadero contratiempo.

El arquero Guatieri quedó tendido en el piso tras la fuerte entrada del zaguero central Gastón Ávila.

El arquero Guatieri quedó tendido en el piso tras la fuerte entrada del zaguero central Gastón Ávila.

>>Leer más: Central se quedó sin título en los segundos finales, pero con un reconocimiento merecido

Ávila no sólo es hoy el mejor ladero de Ignacio Ovando, sino que fue uno de los principales responsables de que el Canalla llegara a este final de la temporada con vida. Porque además de defender cumplió otra faceta importante en ataque.

Alcanza con recordar lo que fueron aquellos dos goles que convirtió en la victoria como visitante frente a Atlético Tucumán y eso mismo que hizo en el eléctrico partido en Junín ante Sarmiento, en el que también fue el autor de los dos goles canallas.

Confianza, VAR y expulsión

Quizá haya sido esa sensación de confianza absoluta lo que lo llevó a ir con tanta decisión en búsqueda de la pelota en el tiro libre de Jaminton Campaz. Lo cierto es que llegó a destiempo, con la pierna demasiado alta y pese a que en primera instancia el árbitro Hernán Mastrángelo le mostró la tarjeta amarilla, el llamado del VAR fue correcto y la expulsión merecida.

Almirón tendrá dos semanas por delante para pensar con quién suplantar a Ávila en el choque de Central por los octavos de final.

Almirón tendrá dos semanas por delante para pensar con quién suplantar a Ávila en el choque de Central por los octavos de final.

>>Leer más: Central cumplió con creces con la parte que le tocaba, pero no le alcanzó

Por supuesto, la sensación dominante fue que el trámite del partido no daba como para arriesgar tanto. La búsqueda del segundo gol se mantenía incesante, pero nada hacía pensar que algo fuera a complicarse. Desde esa óptica, el lamento, especialmente del lado del futbolista, se debe haber potenciado.

Apenas un contratiempo en medio de una tarde y de un partido que lo que requería era algo muy claro: el triunfo. Central ganó de manera clara aun con esos más de 20 minutos de juego sin Ávila en cancha, pero sí es un hecho que perderá un jugador muy valioso para los octavos de final y quizá para los cuartos (si es que logra avanzar) dependiendo del castigo que reciba.

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