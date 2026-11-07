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Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

La víctima tiene 15 años y fue asaltada en Villa Gobernador Gálvez. Un conductor decidió seguir a los delincuentes por la calle y llamó a la policía

7 de noviembre 2026 · 12:06hs
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La Policía de Santa Fe detuvo a dos chicos de 16 años el viernes 6 de noviembre de 2026 en Filippini y Bordabehere

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Santa Fe detuvo a dos chicos de 16 años el viernes 6 de noviembre de 2026 en Filippini y Bordabehere, Villa Gobernador Gálvez. Los persiguieron por el robo de una bicicleta a otro adolescente.

Dos adolescentes fueron detenidos este viernes a la tarde por el robo de una bicicleta. Los encargados del operativo policial consiguieron recuperar el rodado porque un automovilista siguió a los ladrones después del incidente registrado en Villa Gobernador Gálvez, donde también arrestaron a una mujer.

Según fuentes oficiales, los sospechosos habían asaltado a otro chico de 15 años paara arrebatarle el vehículo en el que circulaba. La víctima denunció que tenían un arma de fuego, aunque no se secuestraron elementos de este tipo durante el procedimiento del Comando Radioeléctrico.

Las fuerzas de seguridad provinciales encontraron la bicicleta gracias a la intervención de un automovilista durante un patrullaje en la zona del robo. El testigo se acercó a los agentes y les dijo dónde se habían escondido los delincuentes. En ese contexto, una joven de 20 años también fue demorada dentro del domicilio apuntado.

¿Qué pasó tras el robo de la bicicleta en Villa Gobernador Gálvez?

El operativo se puso en marcha a las 18.30 por un llamado al 911 desde el cruce de avenida Filippini y Bordabehere. Los detenidos fueron identificados a unas cuatro cuadras de allí.

De acuerdo a la declaración del conductor que vio lo sucedido, los jóvenes de 16 años huyeron hacia el sur con la bicicleta. Entonces decidió seguirlos hasta una casa ubicada sobre el pasaje 6 al 1800.

>> Leer más: Robo y reventa de celulares: cómo operaba la banda de arrebatadores en el centro de Rosario

Los agentes del Comando Radioeléctrico pudieron verificar rápidamente el testimonio. Cuando les dieron permiso para ingresar, encontraron una Venzo negra rodado 29. En ese momento, su dueño la reconoció y también identificó a los adolescentes que lo habían asaltado.

Una vez que la víctima recuperó la bicicleta, ambos menores de edad quedaron bajo custodia policial y a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Lo mismo ocurrió con Ailín U., la joven que estaba en el lugar después del robo.

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