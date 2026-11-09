Central: Campaz no fue a la selección de Colombia por una molestia

El Bicho presenta una leve sobrecarga muscular en el muslo izquierdo y se recupera en Rosario. Siguen de cerca la situación de Ángel Di María

Central tenía a dos futbolistas citados para esta fecha Fifa de noviembre , pero finalmente perderá a uno solo en esta ventana . Son los casos del chileno Vicente Pizarro y el colombiano Jaminton Campaz, que habían sido convocados por sus respectivas selecciones.

Este lunes, se supo que sólo Pizarro viajará para incorporarse a su selección y que el Bicho se quedó en Rosario a reponerse de una molestia muscular, que igual no le impedirá jugar los octavos de final con Central.

Así, la selección de Colombia sufrió la baja para los amistosos contra Chile de Campaz , el extremo de Central, que no se unió a la concentración en Cali, después de padecer una molestia durante el partido del sábado, en el que el Canalla derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Campaz, con sobrecarga muscular

Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, el atacante de 26 años presenta una leve sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, una molestia que le impedirá disputar los compromisos del 13 y 17 de noviembre, ambos ante Chile, uno de local y otro de visitante.

De todos modos, Central podrá contar para los octavos de final tanto con Pizarro como con Campaz, ya que este último se quedará recuperándose en Rosario y se estima que llegará bien al partido con el Lobo mendocino.

Justamente el Bicho fue elegido como el jugador colombiano mejor calificado del mes de octubre según las estadísticas de Sofascore (@sofascore_latam), con un promedio de 8.10. No es catalogado como "el mejor del mundo", sino como el futbolista de nacionalidad colombiana con mayor puntaje en dicho mes, superando a otros compatriotas como Luis Díaz.

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El caso Di María

El capitán de Central, Angel Di María, no jugó ante Estudiantes de Río Cuarto por una molestia en el pubis, pero llegará para estar presente en la fase de octavos de final ante los mendocinos en el Gigante. Fue preservado frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero hay optimismo para que sea de la partida en lo que viene. De hacerlo podría ocupar el lugar de Julián Fernández.

Por su parte, para suplantar al expulsado Gastón Ávila hay cuatro candidatos. El primero que aparece en la lista es Sebastián Zaracho debido a su perfil izquierdo y porque fue el que tomó el lugar del Gato en el último partido. Le siguen Facundo Mallo, Juan Giménez y Juan Cruz Komar.