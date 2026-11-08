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Asociación Rosarina de Fútbol: se pone en marcha el torneo Hermenegildo Ivancich

El certamen comenzará este lunes a partir 16 con 45 clubes de la primera división A, B y C. La última vez se jugó en el 2018 y Central Córdoba se alzó con el trofeo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

8 de noviembre 2026 · 22:05hs
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Asociación Rosarina de Fútbol. Comienza el torneo Ivancich a partir de las 16. Central Córdoba fue el último campeón en la temporada 2018.

Asociación Rosarina de Fútbol. Comienza el torneo Ivancich a partir de las 16. Central Córdoba fue el último campeón en la temporada 2018.

Este lunes a partir de las 16 comienza el torneo Hermenegildo Ivancich, uno de los certámenes más tradicionales que organiza la Asociación Rosarina de Fútbol. El certamen vuelve a disputarse luego de ocho años y el último campeón fue Central Córdoba. La primera edición se jugó en 1937 y Rosario Central se alzó con la Copa.

En el presente certamen participarán 45 equipos de primera de las divisiones A, B y C. Serán 11 zonas de 4 equipos, clasificarán los primeros de cada zona, los mejores cuatro segundos y se sumará, Central, último campeón en primera división.

La primera fecha

Adiur vs. Sportivo Silva, Provincial vs. Def. Unidos, San José vs. María Reina, San Telmo vs. Fisherton, San Roque vs. Americana, Newell’s vs. General Paz, Alianza vs. Argentino, Unión de Álvarez vs. Social Lux, Renato Cesarini vs. Sarmiento, Tiro Federal vs. Def. de Funes, Gálvez vs. Juan XXIII, Pablo VI vs. 1º de Mayo, Tiro Suizo vs. 14 de Junio, El Torito vs. Bancario, Botafogo vs, 27 de Febrero, Banco vs. Río Negro, CGRosario vs Provincial B y Mitre vs. Arijón.

>>Leer más: Central cumplió con creces con la parte que le tocaba, pero no le alcanzó

Adelantaron: Morning 5-1 Estrella Azul y Coronel Aguirre 1-0 7 de Setiembre. Por su parte este miércoles jugarán: Oriental vs. Sparta, Central Córdoba vs. Leones

Central Córdoba sigue en la A

Central Córdoba venció a Oriental 2 a 0 y de esta manera continuará en Primera A en la temporada 2027. El aurinegro jugará en la Primera B después de jugar varias temporadas en el círculo superior.

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