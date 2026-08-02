Petróleo, gas y minería: los nuevos socios del mercado cambiario y la economía argentina

La agroindustria mantiene el liderazgo, pero crece el aporte de divisas por parte de las nuevas ramas exportadoras como petróleo, gas y minería

Petróleo, gas y minería. La inversión y las políticas publicas desde 2012 impulsaron el desarrollo de Vaca Muerta.

Petróleo, gas y minería, se sumaron en los últimos años al pequeño grupo de sectores que presentan ingreso neto de divisas a la economía argentina. Un papel que históricamente fue desempeñado por la agroindustria, que de todos modos mantiene el liderazgo en la materia.

Un estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe analizó el desarrollo de las “nuevas ramas” exportadoras y subrayó que el desafío es consolidar su “potencial comercial genuino” ya que más del 45% de los dólares que ingresan provienen de la cuenta financiera.

En los últimos años, la economía argentina asiste a una transformación significativa en su matriz productiva, impulsada por un importante crecimiento en la actividad minera y el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta para la extracción de petróleo y gas natural. Este dinamismo permitió que ambos sectores adquieran una relevancia creciente en el aporte de divisas, tanto por mayores exportaciones como por un importante flujo de inversión extranjera. Un trabajo del centro de estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe analizó la evolución del saldo neto cambiario por parte de estos sectores entre 2003 y 2026.

El informe recordó que durante todo el período que va de 2003 a 2025, el sector agroindustrial y la industria alimenticia se consolida como el principal sostén cambiario, ante el déficit acumulado del resto de la economía y la demanda de divisas de personas. Esto a partir de un ingreso neto de u$s 696.639,6 millones.

Hidrocarburos y minería

En ese lapso, el bloque de hidrocarburos y minería experimentó una evolución diferenciada. Entre 2003 y 2012 mantuvo un superávit promedio de u$s 3.919,9 millones anuales, impulsado primero por el petróleo y luego por la actividad minera. Esta última predominó en el saldo del período.

Entre 2013 y 2023, el bloque sufrió un estancamiento. El ingresos netos de divisas cayó 55%, por el déficit que registró el sector petrolero y gasífero durante esa década. La evolución no fue pareja en ese período, que además estuvo atravesado por crisis como la de la pandemia o los efectos del inicio de la guerra en Ucrania. Como sea, la minería quedó como único pilar positivo.

La inversión y las políticas públicas desarrolladas desde 2012 para desarrollar Vaca Muerta y la infraestructura de transporte de su producción cristalizaron en 2024, con el comienzo de un claro repunte en el saldo del balance comercial. Petróleo y gas alcanzó superávits por u$s 8.695,5 millones ese año y u$s 16.941,6 millones en 2025.

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Este crecimiento se sostiene en los primeros cinco meses de 2026, impulsado por máximos históricos en la actividad petrolera, con ingresos en bloque de u$s 10.755,6 millones, un 63,8% superior al registrado en igual lapso del año anterior.

Los economistas de la Bolsa santafesina llaman la atención sobre un punto relevante. A diferencia del sector agroindustrial y la industria alimenticia, que genera divisas casi en su totalidad por la vía comercial, el bloque hidrocarburifero-minero presenta un perfil mixto. Entre el 37,8% y el 45,4% del ingreso neto proviene de la cuenta financiera, mientras que el saldo restante proviene de la cuenta corriente.

Expansión comercial

La reciente expansión comercial de estos sectores permitió alcanzar en los primeros cinco meses de 2026 un saldo de cuenta corriente equivalente al 41,6% del generado por la agroindustria, cuando en el pasado dicho ratio era de entre el 0,5% y 10,9%. Igual sigue predominando el aporte del sector agroindustrial.

“El desafío futuro radicará en la capacidad del sector para consolidar su potencial comercial genuino, a la par del desarrollo de las inversiones”, señaló el estudio.

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