La Capital | Ovación | Facundo Mallo

Facundo Mallo hizo un gol de taco en medio de una maraña pero VAR vio off side

El zaguero uruguayo había marcado un golazo para Central pero después de muchas revisiones el VAR lo anuló. Facundo Mallo había entrado hacía un ratito

28 de julio 2026 · 23:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Facundo Mallo lo festeja con todo tras su gran acción de taco frente al uno de Racing. Gol anulado para Central.

Leo Vincenti

Facundo Mallo lo festeja con todo tras su gran acción de taco frente al uno de Racing. Gol anulado para Central.

el Facundo Mallo arrancó de titular el torneo Clausura porque Ignacio Ovando padeció una sobrecarga muscular en la previa y no se lo quiso arriesgar. Pero como el juvenil estuvo bien, para el debut de local lo sacó del equipo. Sin embargo, el uruguayo entró apenas iniciado el complemento, se mandó una gran definición de taco en una de las primeras que tocó y festejó el gol largo rato, pero fue anulado de entrada por el asistente y el VAR, luego de varios minutos, le dio razón, quedándose con el grito atragantado.

Todo nació en uno de los tantos tiros libres de costado que pateó Ángel Di María en el partido, esta vez desde la derecha. Todos esperaron el centro alto, pero lo tiró bajo y al primer palo. Ahí la tocó Ovando (siguió en cancha y pasó a jugar de lateral derecha, ya que el sustituido fue Emanuel Coronel, por un golpe) y le quedó a Mallo delante del arquero Cambeses. Y aún en la maraña de piernas y la rapidez de la acción, el zaguero oriental tuvo la claridad de pararla y meter rápido el taco para hacer llegar la pelota a la red.

El gol de Facundo Mallo que al final no fue

Obviamente todo el estadio gritó la conquista y mucho más Mallo, quien fue a festejarlo en la esquina opuesta. Pero desde el primer instante el asistente del otro sector levantó la bandera y Hernán Mastrángelo lo anuló. Sin embargo, el uruguayo lo festejó largo tiempo.

La intervención del VAR demoró muchos minutos, porque la tecnología no es la mejor, no había cámaras mejores y porque había una montonera de jugadores. Pero finalmente una imagen llegó a ver el momento en que, cuando Ovando toca la pelota, Mallo estaba un pie adelantado. Así que la acción se anuló y Mallo se quedó sin su merecido festejo.

Noticias relacionadas
Como ante Belgrano. Jaminton Campaz fue el mejor jugador de Central, ahora en el debut de local ante Racing.

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Tomás Badaloni intenta escaparse a Marcos Rojo. El delantero de Central tuvo poco peso en ofensiva.

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Franco Cervi, con la pìlcha completa de Central. Volvió a lucir la 10 y jugó poco más de veinte minutos.

Cervi, con la 10 y de regreso en Central: volvió 10 años después y fue amonestado

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Lo último

Jorge Almirón: Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter

Jorge Almirón: "Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter"

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter
La Ciudad

Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú
Política

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Ovación
El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Policiales
Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

La Ciudad
Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario
La Ciudad

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?
Salud

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
Policiales

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
La Ciudad

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Ovación

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Policiales

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras