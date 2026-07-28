Facundo Mallo hizo un gol de taco en medio de una maraña pero VAR vio off side El zaguero uruguayo había marcado un golazo para Central pero después de muchas revisiones el VAR lo anuló. Facundo Mallo había entrado hacía un ratito 28 de julio 2026 · 23:15hs

Leo Vincenti Facundo Mallo lo festeja con todo tras su gran acción de taco frente al uno de Racing. Gol anulado para Central.

el Facundo Mallo arrancó de titular el torneo Clausura porque Ignacio Ovando padeció una sobrecarga muscular en la previa y no se lo quiso arriesgar. Pero como el juvenil estuvo bien, para el debut de local lo sacó del equipo. Sin embargo, el uruguayo entró apenas iniciado el complemento, se mandó una gran definición de taco en una de las primeras que tocó y festejó el gol largo rato, pero fue anulado de entrada por el asistente y el VAR, luego de varios minutos, le dio razón, quedándose con el grito atragantado.

Todo nació en uno de los tantos tiros libres de costado que pateó Ángel Di María en el partido, esta vez desde la derecha. Todos esperaron el centro alto, pero lo tiró bajo y al primer palo. Ahí la tocó Ovando (siguió en cancha y pasó a jugar de lateral derecha, ya que el sustituido fue Emanuel Coronel, por un golpe) y le quedó a Mallo delante del arquero Cambeses. Y aún en la maraña de piernas y la rapidez de la acción, el zaguero oriental tuvo la claridad de pararla y meter rápido el taco para hacer llegar la pelota a la red.

El gol de Facundo Mallo que al final no fue Obviamente todo el estadio gritó la conquista y mucho más Mallo, quien fue a festejarlo en la esquina opuesta. Pero desde el primer instante el asistente del otro sector levantó la bandera y Hernán Mastrángelo lo anuló. Sin embargo, el uruguayo lo festejó largo tiempo.

La intervención del VAR demoró muchos minutos, porque la tecnología no es la mejor, no había cámaras mejores y porque había una montonera de jugadores. Pero finalmente una imagen llegó a ver el momento en que, cuando Ovando toca la pelota, Mallo estaba un pie adelantado. Así que la acción se anuló y Mallo se quedó sin su merecido festejo.

EL VAR LE ANULÓ EL GOL A ROSARIO CENTRAL



Tras una larga revisión, se determinó que Facundo Mallo se encontraba en posición adelantada.



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