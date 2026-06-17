El uno x uno de Argentina: Messi tuvo una noche de 10, de esas que quedarán grabadas en la historia

El capitán del equipo argentino fue el autor de los tres goles en el debut frente a Argelia. Se transformó en uno de los máximo goleadores en Mundiales

Los once que eligió Lionel Scaloni para el debut de Argentina en el Mundial

Lionel fue el destacado de Argentina en su debut mundialista ante Argelia. Una noche mágica para el 10 y capitán, que empezó a disputar su sexto Mundial y con el triplete que convirtió, alcanzó al alemán Miroslav Klose. Ahora Leo también es uno de lo máximo goleadores en los Mundiales.

Emiliano Martínez 6: Casi no tuvo trabajo porque lo exigieron poco. Mala cobertura en el gol anulado a Argelia. Lo salvó que cobraron off side.

Gonzalo Montiel 4: Sufrió mucho en el primer tiempo por su sector. El gol anulado a Argelia vino por su banda.

Cristian Romero 7: Pese al largo tiempo que llevaba sin jugar estuvo firme en la marca. Seguro en la mayoría de los cruces y la personalidad de siempre.

Lisandro Martínez 5,5: Ganó algunas y en otras no pudo. Igual no fue exigido demasiado, lo que le simplificó la labor.

Facundo Medina 4,5: Participó poco del el juego y nunca fue salida por su sector, más allá de que en varias ocasiones estaba libre como para recibir. Tuvo poco trabajo en la marca.

Rodrigo De Paul 7: Gran pase a Messi en el primer gol argentino. Después de eso mostró mucha dinámica, hasta que el cansancio comenzó a pasarle factura.

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Enzo Fernández 5: Le faltó entrar más en juego y cambiar de ritmo. No fue malo su partido, pero frente a la superioridad entre ambos equipos pudo hacer algo más.

Alexis Mac Allister 5,5: Estuvo prolijo con la pelota, pero el faltó asumir algo más de riesgo en los pases. De un remate suyo llegó el tercer gol de Argentina.

Thiago Almada 4,5: Le faltó atrevimiento a la hora de encarar y por momentos abusó en la búsqueda de Lionel Messi. Se fue reemplazado.

Lionel Messi 10: Implacable. Genial. Goles de todo tipo, de zurda, de derecha, desde afuera y desde adentro del área. Lo suyo no fue el trajín, sino el toque sutil. De su inteligencia, Argentina construyó una victoria que ilusiona. Una noche de 10.

Lautaro Martínez 5,5: Intentó mucho, forcejeó y las peleó todas, pero le faltó final de jugada. Estuvo muy enredado en el cuerpo a cuerpo. Gran habilitación a Messi en el gol anulado.

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Ingresaron en Argentina

Nahuel Molina 6: Con su ingreso el equipo mejoró la cobertura en el sector derecho. Tuvo más presencia que Montiel, pese a que también se recuperaba de una lesión.

Julián Álvarez 5: Poca participación en el juego ofensivo cuando Argentina definió el partido en el segundo tiempo.

Nicolás González 6,5: Ingresó por izquierda y fue determinante en varias jugadas, una de ellas terminó el gol. Fue el tercero.

Nicolás Paz -: Pocos minutos en cancha y con un partido ya definido.

Nicolás Otamendi -: Ingresó para que Cuti Romero no se siguiera exigiendo. Fue poco lo que tuvo que hacer porque Argelia ya nunca más llegó.

Lionel Scaloni, el DT 8: Argentina fue un equipo contundente, que se sacó de encima el debut de la mejor manera. A su equipo le costó un poco en el inicio, pero una vez que logró ponerse en ventaja supo administrarla. Vario los nombres de acuerdo al cansancio de sus futbolistas.