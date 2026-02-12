En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Orsi-Gómez piensan en cambios para enfrentar a Deportivo Riestra el lunes y mientras Newell's va por un volante ofensivo. Agustín Martegani se acerca.

El 2026 no empezó nada tranquilo para Newell’s . Las derrotas se sucedieron rápido, no apareció el equipo para contrarrestarlas y las urgencias golpean ya a la puerta para que el clima no se torne más espeso. En cualquier otro momento no sería tan dramático. En este sí. Tanto que hasta los rumores de ciclo en jaque se empezaron a instalar en ese mundo paralelo que muchos toman como real que es el de las redes sociales. El pasado que acosa, la cercanía del clásico, hacen lo suyo. Por eso este encuentro del lunes ante Deportivo Riestra , en el pequeño estadio del Guillermo Laza, que además cerrará la 5ª fecha del torneo Apertura, aparece como fundamental. Nadie quiere imaginar qué pasaría volverse con los bolsillos vacíos. Por eso la dupla Orsi-Gómez aprovecha la semana larga, prueba y empieza a perfilar un equipo que tendrá variantes. Y la dirigencia, por su parte, ahora apura la llegada de un volante con buen pie, algo que hasta hace una semana desechaba. El apuntado es Agustín Martegani.

El plantel quedó concentrado el mismo domingo en el Centro Griffa y hubo tirones de oreja para los juveniles sobre todo. Una forzada combinación en mitad de cancha entre Gómez Mattar-Guch rompió un resultado que Newell’s llevaba bien ante Boca. La mala decisión que tomó Martín Luciano ante Defensa y Justicia hizo lo propio en el Coloso. Por eso todo el mundo habló de errores individuales que no se pueden cometer de nuevo. Pero está claro que acotar el problema a eso es de un simplismo inconveniente.

En ese sentido la dupla técnica habló de falta de “solidez” y en esa búsqueda está. Por eso no hay dudas de que no esperarán y meterán cambios para lograrla. Y se intuye que puede haber variantes en todas las líneas.

En la defensa, seguro. Luciano es número puesto a dejar la banda izquierda y las opciones de reemplazo serían dos: Jerónimo Russo o Gabriel Risso Patrón. Newell’s necesitaría de su experiencia y si la dupla considera que se la banca desde lo físico, es número puesto para entrar.

El resto de la defensa sería igual, aunque Bruno Cabrera ya está en condiciones de jugar. La única opción de que juegue, sería que Orsi-Gómez volvieran a optar por la disposición táctica que usaron ante Talleres para el debut, con línea de 3/5 en el fondo. Difícil que salgan Sául Salcedo u Oscar Salomón.

Los juveniles que están en la duda

En el medio se supone que Jerónimo Gómez Mattar seguirá, pero viene siendo el primer sustituido y, además de lo de Boca, ante Defensa fue amonestado muy rápido y tampoco gustó demasiado. David Sotelo o Luca Regiardo aparecen de opciones de reemplazo, mientras que Rodrigo Herrera continuaría.

Si la dupla opta por cuatro en el fondo, también podría haber cambios adelante y en ese sentido Facundo Guch o Walter Núñez podrían dejar su lugar, pero sobre todo el primero, para que entre Facundo García. Si así fuera, Newell’s podría pararse con un 4-4-2 más clásico, donde Luciano Herrera y Matias Cóccaro tendría su lugar asegurado.

Por ahora, la opción del regreso a la titularidad de Valentino Acuña no parece que sea posible. No por nada la dirigencia, después de afirmar que apostaban por él y Gómez Mattar para la generación de juego, ahora estén en busca de un volante de buen pie de más experiencia.

Agustín Martegani estaría cerca de Newell's

Y el nombre que surgió este jueves fue el de Agustín Martegani, que fue colgado en Boca y con 25 años está buscando un nuevo horizonte. Lo quiere Libertad de Paraguay, pero Newell’s viene avanzando para conseguir un préstamo. Así lo dijo César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, en el canal de deportes digital El Picado TV.

Claro que para eso debe desprenderse de Jherson Mosquera o Fabían Noguera al exterior, ya que se venció el plazo por la salida del uruguayo Martín Fernández Figheira a España.