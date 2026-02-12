La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Orsi-Gómez piensan en cambios para enfrentar a Deportivo Riestra el lunes y mientras Newell's va por un volante ofensivo. Agustín Martegani se acerca.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

12 de febrero 2026 · 20:55hs
La dupla Orsi-Gómez busca encontrarle la vuelta a Newells y espera un triunfo ante Deportivo Riestra.

Virginia Benedetto

La dupla Orsi-Gómez busca encontrarle la vuelta a Newell's y espera un triunfo ante Deportivo Riestra.

El 2026 no empezó nada tranquilo para Newell’s. Las derrotas se sucedieron rápido, no apareció el equipo para contrarrestarlas y las urgencias golpean ya a la puerta para que el clima no se torne más espeso. En cualquier otro momento no sería tan dramático. En este sí. Tanto que hasta los rumores de ciclo en jaque se empezaron a instalar en ese mundo paralelo que muchos toman como real que es el de las redes sociales. El pasado que acosa, la cercanía del clásico, hacen lo suyo. Por eso este encuentro del lunes ante Deportivo Riestra, en el pequeño estadio del Guillermo Laza, que además cerrará la 5ª fecha del torneo Apertura, aparece como fundamental. Nadie quiere imaginar qué pasaría volverse con los bolsillos vacíos. Por eso la dupla Orsi-Gómez aprovecha la semana larga, prueba y empieza a perfilar un equipo que tendrá variantes. Y la dirigencia, por su parte, ahora apura la llegada de un volante con buen pie, algo que hasta hace una semana desechaba. El apuntado es Agustín Martegani.

El plantel quedó concentrado el mismo domingo en el Centro Griffa y hubo tirones de oreja para los juveniles sobre todo. Una forzada combinación en mitad de cancha entre Gómez Mattar-Guch rompió un resultado que Newell’s llevaba bien ante Boca. La mala decisión que tomó Martín Luciano ante Defensa y Justicia hizo lo propio en el Coloso. Por eso todo el mundo habló de errores individuales que no se pueden cometer de nuevo. Pero está claro que acotar el problema a eso es de un simplismo inconveniente.

Cambios en todas las líneas en Newell's

En ese sentido la dupla técnica habló de falta de “solidez” y en esa búsqueda está. Por eso no hay dudas de que no esperarán y meterán cambios para lograrla. Y se intuye que puede haber variantes en todas las líneas.

>>Leer más: Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En la defensa, seguro. Luciano es número puesto a dejar la banda izquierda y las opciones de reemplazo serían dos: Jerónimo Russo o Gabriel Risso Patrón. Newell’s necesitaría de su experiencia y si la dupla considera que se la banca desde lo físico, es número puesto para entrar.

El resto de la defensa sería igual, aunque Bruno Cabrera ya está en condiciones de jugar. La única opción de que juegue, sería que Orsi-Gómez volvieran a optar por la disposición táctica que usaron ante Talleres para el debut, con línea de 3/5 en el fondo. Difícil que salgan Sául Salcedo u Oscar Salomón.

Los juveniles que están en la duda

En el medio se supone que Jerónimo Gómez Mattar seguirá, pero viene siendo el primer sustituido y, además de lo de Boca, ante Defensa fue amonestado muy rápido y tampoco gustó demasiado. David Sotelo o Luca Regiardo aparecen de opciones de reemplazo, mientras que Rodrigo Herrera continuaría.

Si la dupla opta por cuatro en el fondo, también podría haber cambios adelante y en ese sentido Facundo Guch o Walter Núñez podrían dejar su lugar, pero sobre todo el primero, para que entre Facundo García. Si así fuera, Newell’s podría pararse con un 4-4-2 más clásico, donde Luciano Herrera y Matias Cóccaro tendría su lugar asegurado.

Por ahora, la opción del regreso a la titularidad de Valentino Acuña no parece que sea posible. No por nada la dirigencia, después de afirmar que apostaban por él y Gómez Mattar para la generación de juego, ahora estén en busca de un volante de buen pie de más experiencia.

>>Leer más: Newell's quiere reforzarse con un volante de Boca, pero hay una condición que frena un posible préstamo

Agustín Martegani estaría cerca de Newell's

Y el nombre que surgió este jueves fue el de Agustín Martegani, que fue colgado en Boca y con 25 años está buscando un nuevo horizonte. Lo quiere Libertad de Paraguay, pero Newell’s viene avanzando para conseguir un préstamo. Así lo dijo César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, en el canal de deportes digital El Picado TV.

Claro que para eso debe desprenderse de Jherson Mosquera o Fabían Noguera al exterior, ya que se venció el plazo por la salida del uruguayo Martín Fernández Figheira a España.

Noticias relacionadas
Agustín Martegani llegó a Boca hace un año y medio y jugó muy poco. Newells está interesado en incorporarlo.

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newells viene de perder ante Defensa y Justicia, mientras que Central empató sobre la hora con Aldosivi

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

En este delicado momento, la dirigencia de Newells busca llevar visitantes para un duelo clave.

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Benjamín Odi se mostró en el campus del Barcelona y tras la prueba fue seleccionado para viajar a Europa.

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Lo último

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo y bloques aliados aprobaron con 149 votos a favor y 100 en contra un nuevo marco legal que reduce la edad de punibilidad e incorpora sanciones alternativas a la prisión. Fuerte debate político sobre seguridad, resocialización y criminalización de los adolescentes.

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Ovación
Mala noticia para hinchas de Newells: no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield
OVACIÓN

Mala noticia para hinchas de Newell's: no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Mala noticia para hinchas de Newells: no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Mala noticia para hinchas de Newell's: no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Policiales
Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: Menores de 18 no apuestan
Novedades

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado