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Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

El argentino regresará a las pistas con Alpine este fin de semana, luego de una larga espera de casi un mes sin carreras en la máxima categoría

18 de agosto 2026 · 12:06hs
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Franco Colapinto y la Fórmula 1 regresarán este fin de semana con el GP de Países Bajos.

Franco Colapinto y la Fórmula 1 regresarán este fin de semana con el GP de Países Bajos.

La espera se hizo larga pero el receso de mitad de temporada de la Fórmula 1 finalizará esta semana. En los próximos días, Franco Colapinto volverá a correr en el Gran Premio de Países Bajos, después de casi un mes alejado de las pistas por el descanso durante el verano europeo.

Alpine cerró la primera mitad del año con malas noticias en Hungría, donde perdió el 5º puesto en el Campeonato de Constructores en manos de Racing Bulls. Por eso, necesitará recuperarse de manera urgente de la mano del argentino y su compañero, Pierre Gasly.

Según adelantó el propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, el equipo con base en Enstone habría preparado algunas mejoras para esta próxima etapa del campeonato, decididos a reaccionar rápido y recuperar terreno.

Por su parte, Colapinto tuvo semanas de descanso para recargar energías y liberar tensiones, mientras espera por la confirmación oficial de su continuidad en Alpine para la temporada 2027, la cual estaría a solamente detalles de acordarse.

Colapinto volverá a correr luego de casi un mes fuera de las pistas.

Colapinto volverá a correr luego de casi un mes fuera de las pistas.

Cuándo se disputa el GP de

Luego de casi un mes de receso de la Fórmula 1 en pleno verano europeo, Colapinto volverá a las pistas el próximo viernes 21 de agosto con el inicio de la actividad del Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort, que será un fin de semana con formato de carrera sprint.

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La primera y única sesión de entrenamientos libres se realizará viernes, unas horas antes de la clasificación de la sprint.

El sábado, la jornada arrancará con la sprint en las primeras horas del día y, luego, será el turno de la clasificación tradicional. Finalmente, será el turno de la carrera principal del GP de Países Bajos el domingo 23 de agosto.

Horarios del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30

Clasificación sprint: 11.30

Sábado 22 de agosto

Carrera sprint: 7

Clasificación: 11

Domingo 23 de agosto

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Zandvoort

El circuito de Zandvoort fue construido en agosto de 1948, hace 78 años, y durante varias décadas albergó carreras de la F1 y otras competencias. En 2021, fue remodelado para su regreso a la máxima categoría del automovilismo y es conocido como una montaña rusa de la "vieja escuela" por sus características.

Esta pista es estrecha, fluida y está rodeada de dunas de arena, pero se destaca por sus curvas peraltadas únicas en el campeonato, por lo que exigen una estabilidad lateral máxima para los monoplazas y ejerce presión extrema sobre los neumáticos.

Con unos 4,3 kilómetros de longitud y 14 curvas en total, este circuito contará con un total de 72 vueltas en la carrera principal del domingo, que completarán un poco más de 306 kilómetros recorridos para los pilotos. El récord histórico de vuelta en esta pista lo registró nada más ni nada menos que Lewis Hamilton en 2021, con un tiempo de 1:11.097.

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