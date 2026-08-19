Movimientos en la Fórmula 1: un piloto lesionado, un regreso y una confirmación

Red Bull ratificó al reemplazante de Isack Hadjar, que sufrió una lesión, para el GP de Países Bajos. Además, Williams confirmó a su dupla de pilotos

La Fórmula 1 se prepara para su regreso tras el receso de mitad de temporada durante el verano europeo y, en la previa al Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana, llegaron varios anuncios. La principal novedad es que Isack Hadjar se perderá la carrera en Zandvoort y Red Bull confirmó a su reemplazante temporal .

En las últimas horas, la escudería austríaca anunció que Liam Lawson ocupará la butaca del piloto francés en Países Bajos , debido a que el compañero de Max Verstappen sufrió una lesión de muñeca durante una sesión de gimnasio que lo forzó a tomar la decisión de no competir este fin de semana.

Hadjar se perderá la carrera en un circuito que recordará por el resto de su vida , ya que fue el primero en el que logró subirse al podio en la máxima categoría del automovilismo. En aquella oportunidad, durante el GP de Países Bajos en 2025, el francés terminó en el 3º puesto para Racing Bulls .

Este inesperado reemplazo generó una vacante en Racing Bulls , debido a que Lawson correrá con Red Bull. Por eso, la escudería anunció el regreso de Yuki Tsunoda a la categoría, luego de quedarse sin una butaca por su bajo rendimiento como segundo piloto de Verstappen en 2025.

El japonés de 26 años acumuló 111 participaciones en grandes premios en la Fórmula 1, pero las dificultades que atravesó durante el año pasado lo llevaron a ser piloto de reserva de Red Bull. Justamente Hadjar fue quien tomó su lugar en la escudería austríaca, mientras que la vacante en Racing Bulls junto a Lawson fue para Arvid Lindblad, el único debutante de esta temporada 2026.

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Cabe aclarar que el regreso de Tsunoda sería únicamente para este Gran Premio de Países Bajos, ya que se debe exclusivamente a la lesión de Hadjar y no corresponde a un reemplazo definitivo del equipo.

Yuki Tsunoda correrá con Racing Bulls en Países Bajos. AP

Williams confirmó a su dupla

En medio de un año complejo, Williams ratificó a su pareja de pilotos y confirmó que ambos continuarán en el equipo durante el 2027. Este miércoles, la escudería inglesa anunció la renovación de Carlos Sainz, apenas unos días después de la de Alex Albon.

El español protagonizó rumores de que podría haber cambiado de equipo para el próximo año, pero finalmente acordó un nuevo contrato de varios años con la escudería de Grove, a pesar de no alcanzar las expectativas esta temporada.

Con estos dos acuerdos, Sainz y Albon conformarán una de las parejas con mayor experiencia de la F1 en 2027, por lo que el español, según consignó Motorsport, expresó: “Tenemos todo lo necesario para darle la vuelta a esta situación juntos. Estoy tan comprometido como el primer día con ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde”.